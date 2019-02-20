Нетаньяху перенес встречу с Путиным по внутриполитическим мотивам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес визит в Россию из-за подготовки к предстоящим в стране в апреле парламентским выборам. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Да, по внутриполитическим причинам. У них к выборам (подготовка - "РГ”)”, - объяснил он. Поэтому, по словам Ушакова, визит перенесен на несколько дней. При этом спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов отметил, что конкретная дата визита пока неизвестна.

Напомним, что переговоры должны были состояться 21 февраля.