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20.02.2019 16:56
Рубрика: Экономика

Все ушли на уик-энд

Нужно ли закрывать супермаркеты на выходные
Текст: Ольга Игнатова
Ограничить работу супермаркетов в выходные дни предложил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Парламентарий ссылается на опыт Германии, где в 20.00 в пятницу крупные сети закрываются и не работают до утра понедельника. Но, как он уверяет, работают небольшие магазины шаговой доступности.

Идея закрывать крупные торговые точки на выходные - не новая. Она возникала уже не раз, но до дела так и не дошло. Предложение не нашло поддержки ни в обществе, ни во власти.

Фото: iStock
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Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отметил, что и на западе запрет на работу в выходные - не повсеместная практика. К тому же там сама торговля развита гораздо больше, чем в России.

По мнению декана Высшей школы маркетинга и развития бизнеса Татьяны Комиссаровой, некорректно сравнивать российскую модель торговли с западной. "В той же Германии или Швеции, действительно, супермаркеты не работают по выходным. Но там закрываются и магазины формата "у дома". Во втором случае это связано с сохранением традиций и семейных ценностей. Маленькие магазинчики там принадлежат семьям, и владельцы зачастую не нанимают персонал. Но им важно иметь время и для личностного роста", - поясняет Комиссарова. Эксперт не видит резонов России перенимать западный опыт: "У россиян уже выработалась привычка ездить в большие магазины по воскресеньям, посвящая субботу отдыху. Для чего сейчас эту поведенческую модель менять?".

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