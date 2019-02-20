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20.02.2019 11:47
Рубрика: Экономика

Объем строительства жилья в России в январе упал на 17%

Текст: Ирина Жандарова

Объем жилищного строительства в январе 2019 года снизился на 16,8% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, говорится в оперативном докладе Росстата.

Фото: Sundaemorning/ iStock
Где стали брать больше денег на покупку квартир

В декабре падение объемов жилищного строительства составляло 8,9% в годовом выражении.

Всего в январе 2019 года было построено 55,6 тысячи квартир.

Фото: iStock
Названы города с самыми дорогими однушками в новостройках

Объем строительных работ в РФ в январе вырос на 0,1%, его стоимостный эквивалент составил 434,7 млрд рублей.

В 2018 году объем жилищного строительства в России снизилось на 4,9 процента. Всего было введено 75,3 млн кв. метров жилья.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Росстат
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