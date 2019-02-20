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20.02.2019 15:07
Рубрика: Власть

ОНФ через неделю представит доклад о ходе "мусорной реформы"

Текст: Галина Мисливская

Общероссийский народный фронт (ОНФ) через неделю представит данные о ходе так называемой "мусорной" реформы в регионах и передаст его в правительство, заявил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев, комментируя поручение президента, данное в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию.

Напомним, глава государства попросил "обеспечивать здесь действенный гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов", а органам власти поручено в обязательном порядке рассматривать сигналы о нарушениях и принимать конкретные меры.

Фото: РИА Новости
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"Мы уже вплотную занимаемся "мусорной" реформой, мы подключились к этой теме, когда только начали поступать первые жалобы людей из регионов", - цитирует Развожаева пресс-служба Фронта. Он также напомнил, что в ОНФ действует круглосуточный колл-центр по приему обращений граждан со всей страны.

"Уже через неделю мы представим общественный доклад о ходе "мусорной реформы" и передадим его в правительство, чиновникам, ответственным за проведение "мусорной реформы", главе государства. Это будет доклад с реальной информацией о том, как стартовала "мусорная реформа" в каждом субъекте РФ", - сообщил глава Исполкома ОНФ.

По словам Развожаева, Фронт будет добиваться прозрачности тарифов и четких планов от региональных операторов по созданию необходимой инфраструктуры для переработки и утилизации отходов. "Учитывая поручение главы государства сегодня, уверен, это получится сделать гораздо быстрее, чем мы планировали", - добавил он.
 

Власть Работа власти "Мусорная" реформа
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