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20.02.2019 13:12
Рубрика: Власть

Президент России призвал решить проблему утилизации мусора

Текст: Владимир Кузьмин
Владимир Путин предостерег региональные власти от профанации в реформе обращению с коммунальными отходами: простое повышение платы за вывоз мусора - это не работа. Тем более недопустимо отмахиваться от требований граждан, жалующихся на свалки.

Проблемами мусора главе государства несколько лет назад пришлось заняться лично, когда на прямую линию стали поступать жалобы граждан, которым довелось жить рядом с растущими свалками бытовых отходов.

"Кстати, интересно, как выдавали разрешительную документацию на строительство жилых кварталов рядом с этими помойками и свалками? Кто об этом подумал? А должны были подумать", - заметил президент, подняв мусорную тему в Послании Федеральному Собранию.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Обращаюсь к представителям власти всех уровней. Делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан - абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, но эти трудные вопросы обязательно надо решать, - подчеркнул президент.

С этого года по стране началось внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. "Но если все сведется к росту платы за вывоз мусора - это не работа, а профанация, - указал Путин. - Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят".

Глава государства призвал навести порядок в отрасли, избавить ее от "мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придется".

В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет - и все остальные, заявил Владимир Путин. Доля обработки отходов должна вырасти с сегодняшних 8-9 процентов до 60.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент "Мусорная" реформа Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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