Президент России призвал решить проблему утилизации мусора

Проблемами мусора главе государства несколько лет назад пришлось заняться лично, когда на прямую линию стали поступать жалобы граждан, которым довелось жить рядом с растущими свалками бытовых отходов.
"Кстати, интересно, как выдавали разрешительную документацию на строительство жилых кварталов рядом с этими помойками и свалками? Кто об этом подумал? А должны были подумать", - заметил президент, подняв мусорную тему в Послании Федеральному Собранию.
- Обращаюсь к представителям власти всех уровней. Делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан - абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, но эти трудные вопросы обязательно надо решать, - подчеркнул президент.
С этого года по стране началось внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. "Но если все сведется к росту платы за вывоз мусора - это не работа, а профанация, - указал Путин. - Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят".
Глава государства призвал навести порядок в отрасли, избавить ее от "мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придется".
В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет - и все остальные, заявил Владимир Путин. Доля обработки отходов должна вырасти с сегодняшних 8-9 процентов до 60.