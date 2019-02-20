Онлайн-трансляция Послания президента Федеральному Собранию

Сегодня в полдень президент выступит с Посланием Федеральному Собранию. Церемония станет 15-й у президента РФ Владимира Путина и 25-й по счету за всю историю подобных мероприятий.

В этом году глава государства выступит с обращением к парламентариям в Гостином дворе, так как Георгиевский зал большого Кремлевского дворца, где обычно проходит оглашение Послания, находится на ремонте.

На церемонию приглашены не только депутаты и сенаторы, но и члены правительства, председатели Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов, Генпрокурор, председатель ЦИК, руководитель Счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий и представители Общественной палаты РФ.

В послании Федеральному Собранию глава государства назовет приоритетные направления работы властей, расскажет об основных проблемах и путях их решения. Содержание ежегодного выступления традиционно держится в секрете. Известно, что Владимир Путин начал готовиться к оглашению Послания еще в начале февраля.

В этом году на мероприятие аккредитован 761 журналист российских и зарубежных СМИ.