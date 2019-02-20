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20.02.2019 09:40
Рубрика: Власть

Путин выступит сегодня с Посланием Федеральному Собранию

Текст: Кира Латухина
В полдень 20 февраля президент обратится с Посланием к Федеральному Собранию.

Как и в прошлом году, гостей пригласили не в Кремль. Но и не в Манеж, а в Гостиный двор. Послание станет для Владимира Путина пятнадцатым по счету.

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В прошлом году новое место выбрали по двум основным причинам: из-за большого списка приглашенных и в связи с необходимостью использовать мультимедиа - современные технологии понадобились для демонстрации новейших разработок вооружения.

В этом году причина иная, и связана она, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, с ремонтом Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. "В этот раз не успеваем к Посланию, поэтому будет в другом месте", - объяснил он журналистам.

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Традиционно в Кремле не раскрывают содержание Послания. Глава государства работает над ним лично, естественно, не без помощи соответствующих подразделений своей администрации, министерств и ведомств. Эксперты ожидают от Послания акцента на национальные проекты и цели развития, а также прогнозируют социальный уклон. Парламентарии также сходятся во мнении, что Послание будет носить социальный характер и будет посвящено, в основном, внутренней политике.

Что до инфографики, то, как говорил Песков, вопрос о ее целесообразности решат, когда определится основное контентное наполнение, и это не самоцель.

"РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Послание президента Федеральному Собранию 2019 года РГ-Видео
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