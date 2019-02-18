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18.02.2019 18:51
Рубрика: Власть

Кремль объявил место оглашения Послания Федеральному собранию

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному собранию 20 февраля в полдень в Гостином дворе.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Напомним, что в прошлом году глава государства огласил Послание в Манеже, а до этого мероприятие проходило в Кремле.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Пресс-секретарь президента объяснял журналистам, что Большой Георгиевский зал Кремлевского дворца на ремонте. "В этот раз не успеваем к Посланию, поэтому будет в другом месте", - сказал он.

В прошлом году в Кремле объяснили выбор нового места необходимостью использования мультимедийных технологий и расширенным списком приглашенных. Насчет этого Послания Песков сказал, что можно будет думать о целесообразности или нецелесообразности использования инфографики, когда будут определены основные параметры.

Кстати, на Послание аккредитован 761 журналист российских и зарубежных СМИ.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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