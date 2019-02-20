Педагог Яна Коновалова открыла в родном Гомеле уникальное керамическое производство

Яна Коновалова в Гомеле человек известный. Ее скульптура "Студентка" - бронзовая барышня с хвостиками - за годы жизнерадостного "сидения" на парапете стала брендом Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины. Уютные композиции авторства Коноваловой есть и в других уголках города. Все это она создавала в бытность работы ланд­шафтным дизайнером и параллельно педагогом в центре творчества. Но рождение сына, "детский" отпуск вывели на новый поворот в жизни.

Яна Коновалова: Человек - творец по сути. Ему хочется в чем-то выразить свое "я". Фото: Иван Яриванович

Встречаемся в студии-мастерской ArtGomel. Центр города. Старинное здание, бывшая типография, а нынче место притяжения творческих людей. Вот и Яна Коновалова с супругом Константином Шевцовым, тоже мастером, здесь арендовали помещение под студию керамики и скульптуры пять месяцев назад. Как решились?

- Просто пришло понимание, что можем заниматься любимым делом и этим зарабатывать на жизнь, - Яна выкладывает на стол глиняный колоб и начинает автоматически что-то лепить. - Первым отважился муж. А вслед за ним и я.

- Но, погодите, - цепляю и себе кусочек глины, - у вас была хорошая работа, стабильная зарплата. Опять же два вольных художника в семье - это как-то довольно рискованно.

- Да, море страхов. Маленький ребенок, нет бабушек-дедушек, которые могут подстраховать, опять же надо оплачивать квартиру, иногда поболеть. Как со всем этим? Но мне было уже физически дискомфортно от того, что не занимаюсь тем делом, к которому лежит душа. Не могу посвящать столько времени семье и сыну, сколько мне кажется необходимым. В общем, глина взяла верх. Раньше это было увлечение. Теперь все встало на свои места. Это как раз тот момент, когда можешь ходить на работу абсолютно счастливым и домой возвращаться таким же.

Теперь Яна со смехом вспоминает свое первое осознанное знакомство с керамикой. В студии гомельского скульптора Владимира Андреянова, куда пришла на выставку, поняла, что без глины от него не уйдет. Мастер поделился: бери - лепи, если получится, помогу обжечь. Яна прячет улыбку:

- И вот принесла я глину домой. В голове громадье замыслов. Делай что хочешь, а ты не знаешь, что делать! Хочется разное. Это сейчас понятно, что надо быть последовательным. Если мысль пришла, запиши ее. У меня в сумке целая кипа нарезок: микрозарисовки, проекты. Они могут возникнуть из... ничего. Название пришло в голову, вид сухих трав, чья-то фото­графия. Одна из первых и самых любимых моих работ - "Прынцесса". Именно так, через "ы". Девчонка-капризулька, сидящая на пуховой перине. Ужас, какая недовольная! Интерьерная вещь. Кстати, с интерьерных украшений мы и начинали, когда перешли на самостоятельные рельсы.

Больше года назад Яна зарегистрировалась ремесленником. В службе занятости защитила бизнес-проект и получила безвозмездную помощь для старта. А это в эквиваленте тысяча долларов. Приобрела раскаточный станок, который здорово облегчил работу. Опять же условия для ремесленничества очень комфортные: можно в мастерской продавать свои изделия, оплачивать разовый единый сбор.

Однако тех, кто хочет попробовать ее хлеба, Яна честно предупреждает: просто не будет. Потому что творческая составляющая предполагает и коммерческую. Нужно не только создать, но и продать. А это активность в соцсетях, грамотная реклама и постоянное изучение рынка. К примеру, сейчас в тренде у покупателей стильный китч. Опять же не просто радующий глаз, но и полезный "в хозяйстве". А со студийных полок на меня поглядывают загадочные чеширские коты, карусельные лошадки, дома с уютными оконцами. Сегодня всю эту красоту можно купить не только на белорусских, но и на московских ярмарках-маркетах, в которых супруги постоянно участвуют. Хозяйка мастерской говорит о том, что объединяет все ее работы:

- Для меня одно из самых главных чувств - это умиление. Не красота, а милота. Как бабушки смотрят на своих внуков и умиляются. Вот такие эмоции и мне хочется вызывать своими работами. Пробуждать теплые воспоминания из детства. Помните, каникулы у бабушки? Мальвы в палисаднике. Так появилась серия посуды "Цветы мальвы". Или гомельские каштаны, которых становится в городе все меньше, потому что изменился климат. Их я тоже перенесла в посуду. Начали работать с фарфором. В нем выполнена серия "Антистресс", или чашки - йога, чашки - релакс. Берешь в руки чашку в иголочках - получаешь массаж бонусом к чаепитию.

Яна вся в идеях будущих керамико-фарфоровых проектов. Среди них, например, белорусские мотивы. Например, рушники ее родных бабушек-рукодельниц так и просятся в дело. По-прежнему притягивают скульптурные композиции. Сейчас Яна вместе с российским режиссером легендарного мультфильма "Ежик в тумане" Юрием Норштейном раздумывает о том, как перевести героев детства в глину.

Сейчас Яна и режиссер мульт­фильма "Ежик в тумане" Юрий Норштейн раздумывают, как перевести героев детства в глину

Тем, что умеют, супруги-ремесленники охотно делятся на мастер-классах. Яна протягивает мне ладонь, испачканную глиной, а на ней "свежий" чешир в колпачке - как-то сам собой образовался из глиняного колобка во время разговора:

- Мастер-классы сейчас пользуются популярностью. Ведь человек - творец по сути. Ему хочется в чем-то выразить свое "я". Некоторым удается в профессии. А некоторым нужно освоить что-то новое. И радость труда, когда ты создаешь, у тебя получается - момент истинного счастья. Кто знает, быть может, именно это вскоре станет твоим любимым делом и перерастет в дело жизни.

Пока мы разговаривали, я тоже что-то машинально лепила. Всматриваюсь в глиняный кругляш и не могу "узнать":

- Колобок! - подсказывает Яна. - Только надо чуток подправить и сделать "мордашку".

Кстати



Яна Коновалова окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств. Несколько лет работала главным ландшафтным архитектором Гомеля.