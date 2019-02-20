Новости

Началась подготовка к изготовлению опытной партии ракет "Сармат" 17:12
В России выйдет китайский плутовской роман о приключениях царя обезьян 17:19
Почему в Германии волки предпочитают жить рядом с военными 17:08
Chery даст на кроссовер Tiggo 7 расширенную гарантию на кузов и ЛКП 17:04
На Красной площади прошел детский турнир по хоккею с мячом 17:03
В Пермском крае 10-летний мальчик утонул в бассейне 16:55
На Кубани возбудили дело после гибели в ДТП сотрудницы полиции 16:50
В Кремле объяснили перенос визита Нетаньяху 16:45
В Карелии в отпуск по уходу за ребенком ушли 29 отцов и один дедушка 16:40
В центре Саратова обрушилось здание 16:37
Власти Ялты аннулировали разрешение на застройку Советской площади 16:27
Бельгия не будет требовать от Германии отменять пенсии бывшим эсэсовцам 16:27
Про Оби-Вана Кеноби из "Звездных войн" снимут "сольный" сериал 16:25
Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео 16:25
В Москве будут угощать дореволюционными блюдами 16:23
В России выпустили 150-тысячный Skoda Rapid 16:09
Российские ученые предложили новый способ диагностики рака 16:05
Собянин: В Москве ряд проектов социальной сферы частично реализованы 15:58
Снимки российских фотографов претендуют на победу в World Press Photo 15:57
Полузащитник "Ювентуса" перенес операцию на сердце 15:56
В Симферополе локализовали пожар на заводе пластмасс 15:56
Школьник из Оренбуржья получил автограф президента РФ 15:51
Японское растение-"суперфуд" помогло замедлить процесс старения 15:48
АвтоВАЗ объявил цены на Lada Largus "для экономных" 15:48
Крымские ученые разработали сенсоры для поиска дефектов самолетов 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 17:08
Рубрика: В мире

Почему в Германии волки предпочитают жить рядом с военными

Текст: Юрий Ершов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Любопытное явление обнаружили ученые из немецкого института исследования волков "Лупус". Почти исчезнувшие в 60-е годы хищники стали возвращаться в Германию. Их поголовье растет почти на 36 процентов в год. А особенностью этого явления стало то, что большинство серых обживают территории, находящиеся во владении бундесвера. И тому есть вполне разумное объяснение.

Фото: @Marcelo_MataG/Twitter.com
На Галапагосах нашли считавшуюся вымершей 100 лет назад черепаху

Илька Райнхардт, сотрудница "Лупуса", рассказала прессе об этом необычном факте. В Германии, говорит Илька, охота на волков запрещена законом, но все равно хищники нередко становятся жертвами браконьеров, главным образом в неохраняемых зонах и даже в заповедниках. А на полигонах бундесвера, где нет каких-то природных особенностей, за 2000 - 2015 годы, по наблюдениям, не зафиксировано ни одного убийства волка.

Видимо, волки "поняли", что к чему. Ведь на закрытые военные зоны вход ни охотников, ни тем более браконьеров запрещен. А животные могут заходить туда в любой момент. Причем для хищников важно, что рядом с ними бродят, например, парнокопытные - их потенциальная пища.

Примечательно еще и то, пишет "Зюддойче цайтунг", что военные в ходе учений, завидев волка в зоне поражения, прекращают стрельбу и возобновляют ее, когда животное уходит из-под пуль и снарядов.

Кроме того, ученые обратили внимание на то, что волки как-то распознают подготовку бундесверовцев к учениям и стараются заранее скрыться в безопасных местах.

Предпочтения серых хищников подтверждаются и статистикой. Ныне из 21 полигона бундесвера волки обитают на 13, тогда как из 55 существующих природоохранных зон они выбрали только восемь.

Тем временем, по данным мониторинга за 2017-2018 годы, в Германии проживали 73 стаи, 30 пар и три волка-одиночки.

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Косачев: РФ никому не угрожает, действуя в пределах разумной достаточности
Президент России призвал решить проблему утилизации мусора
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны