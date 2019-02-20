Почему в Германии волки предпочитают жить рядом с военными

Любопытное явление обнаружили ученые из немецкого института исследования волков "Лупус". Почти исчезнувшие в 60-е годы хищники стали возвращаться в Германию. Их поголовье растет почти на 36 процентов в год. А особенностью этого явления стало то, что большинство серых обживают территории, находящиеся во владении бундесвера. И тому есть вполне разумное объяснение.

Илька Райнхардт, сотрудница "Лупуса", рассказала прессе об этом необычном факте. В Германии, говорит Илька, охота на волков запрещена законом, но все равно хищники нередко становятся жертвами браконьеров, главным образом в неохраняемых зонах и даже в заповедниках. А на полигонах бундесвера, где нет каких-то природных особенностей, за 2000 - 2015 годы, по наблюдениям, не зафиксировано ни одного убийства волка.

Видимо, волки "поняли", что к чему. Ведь на закрытые военные зоны вход ни охотников, ни тем более браконьеров запрещен. А животные могут заходить туда в любой момент. Причем для хищников важно, что рядом с ними бродят, например, парнокопытные - их потенциальная пища.

Примечательно еще и то, пишет "Зюддойче цайтунг", что военные в ходе учений, завидев волка в зоне поражения, прекращают стрельбу и возобновляют ее, когда животное уходит из-под пуль и снарядов.

Кроме того, ученые обратили внимание на то, что волки как-то распознают подготовку бундесверовцев к учениям и стараются заранее скрыться в безопасных местах.

Предпочтения серых хищников подтверждаются и статистикой. Ныне из 21 полигона бундесвера волки обитают на 13, тогда как из 55 существующих природоохранных зон они выбрали только восемь.

Тем временем, по данным мониторинга за 2017-2018 годы, в Германии проживали 73 стаи, 30 пар и три волка-одиночки.