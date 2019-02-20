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Рубрика: В мире

Политика Трампа побудила активно искать пути обхода санкций

Экс-министр финансов США Джейкоб Лью. Фото: AP Photo/Jose Luis Magana Экс-министр финансов США Джейкоб Лью. Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
Экс-министр финансов США Джейкоб Лью. Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Политика администрации президента США Дональда Трампа побуждает международное сообщество искать пути обхода американских санкций. Этот процесс активно стимулирует политика Трампа "действовать в одиночку".

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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С таким заявлением выступил в вашингтонском Атлантическом совете бывший министр финансов США (2013-2017) Джейкоб Лью. По его мнению, отсутствие со стороны союзников поддержки решения США о возобновлении антииранских санкций привело к "более энергичному и более изобретательному поиску путей обхода санкций, чем ранее".

Политик также подчеркнул, что некоторые государства могут отказаться от главенствующей роли Соединенных Штатов. "То, как США сейчас подходят к использованию своих полномочий в одностороннем порядке, заставляет этот процесс ускориться", - цитирует ТАСС.

В целом экс-министр считает возобновление антииранских санкций неэффективным именно из-за того, что США не заручились поддержкой союзников. Он также не считает успешным подход Трампа в отношении урегулирования ситуации вокруг КНДР.

Фото: Edilzon Gamez/Getty Images
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Напомним, в мае прошлого года Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) остаются приверженными договоренностям.

Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США.

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