Постпред при ООН: Украине нужен лозунг о "российской агрессии"

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал публичную риторику украинских дипломатов и политиков, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций, где представители Киева любят рассуждать о "российской агрессии". По словам Небензи, который выступал на заседании Генассамблеи, созванном по инициативе украинской стороны, этим "удобным" лозунгом она оправдывает свои действия и, главное, бездействие.

Комментируя выступление президента Украины Петра Порошенко, российский постпред отметил, что тот использует трибуну ООН в целях своей предвыборной кампании, которая теперь разворачивается в Нью-Йорке, в стенах ведущей международной организации.

Василий Небензя напомнил, что российская делегация прямо спросила у главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртурула Апакана о том, присутствуют ли на Донбассе российские военные. "Никаких регулярных российских войск там нет", - признал турецкий коллега, бывший постпред Турции при ООН. Таким образом, бездоказательные обвинения в адрес Москвы используются украинцами для того, чтобы угощать ими западные страны, которые далеки от понимания реальной ситуации.

Небензя также подчеркнул, что Киев, со своей стороны, по-прежнему не выполняет Минские соглашения, и это препятствует миру на юго-востоке Украины.