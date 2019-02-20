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20.02.2019 19:15
Рубрика: Происшествия

Сын остался в лесу

"Потерявшая" сына в парке женщина задержана на 72 часа
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(7796)
Следственный комитет России подтвердил информацию о том, что найденный после проведенной ночи в лесопарке "Лосиный остров" шестилетний мальчик был обмотан скотчем и с полиэтиленовым пакетом на голове. Эта история в начале недели наделала много шума. Проезжавший по МКАД водитель увидел маленького мальчика, который брел вдоль дороги.

Автолюбитель отвез мальчишку на ближайшую заправку, где работники его обогрели и вызвали "скорую помощь".

Выяснилось, что всю ночь мальчик провел в лесопарке. Вот только, как он там оказался, информация разнилась.

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Сам малыш заявил, что его в лес отвезла мать, наказав за то, что он пытался утопить собаку.

Мать же заявила, что, когда они возвращались от священника, мальчик попросил остановить машину и убежал.

Следователей сразу смутил тот факт, что с заявлением в полицию мать обратилась только на утро следующего дня. В итоге СК возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье "покушение на убийство". "При осмотре автомобиля подозреваемой изъяты три рулона скотча, нож-открывашка-штопор, фрагменты волос с поверхности детского кресла. Назначена комплексная судебная экспертиза", - отметили в СКР.

В среду следствие ходатайствовало о заключении под стражу женщины. Суд отложил заседание на 22 февраля.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
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