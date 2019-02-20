"Потерявшая" сына в парке женщина задержана на 72 часа

Следственный комитет России подтвердил информацию о том, что найденный после проведенной ночи в лесопарке "Лосиный остров" шестилетний мальчик был обмотан скотчем и с полиэтиленовым пакетом на голове. Эта история в начале недели наделала много шума. Проезжавший по МКАД водитель увидел маленького мальчика, который брел вдоль дороги.

Автолюбитель отвез мальчишку на ближайшую заправку, где работники его обогрели и вызвали "скорую помощь".

Выяснилось, что всю ночь мальчик провел в лесопарке. Вот только, как он там оказался, информация разнилась.

Сам малыш заявил, что его в лес отвезла мать, наказав за то, что он пытался утопить собаку.

Мать же заявила, что, когда они возвращались от священника, мальчик попросил остановить машину и убежал.

Следователей сразу смутил тот факт, что с заявлением в полицию мать обратилась только на утро следующего дня. В итоге СК возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье "покушение на убийство". "При осмотре автомобиля подозреваемой изъяты три рулона скотча, нож-открывашка-штопор, фрагменты волос с поверхности детского кресла. Назначена комплексная судебная экспертиза", - отметили в СКР.

В среду следствие ходатайствовало о заключении под стражу женщины. Суд отложил заседание на 22 февраля.