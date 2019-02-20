Президент РФ предложил меры для борьбы с бедностью

Владимир Путин поручил правительству со следующего года поддержать из федерального бюджета на условиях софинансирования регионов, активно внедряющие практику социального контракта. Этот механизм среди прочих должен помочь в преодолении бедности в стране. За 5 лет им могут воспользоваться более 9 миллионов человек.

- Причин для бедности на самом деле - не только в нашей стране, в мире вообще - очень много, но она всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации, - сказал президент, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

В ряде регионов страны работающим механизмом такой поддержки может стать так называемый социальный контракт. Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве или повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. "Подчеркну - для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации, - заметил Путин. - При этом человек, который берет эти ресурсы, одновременно берет на себя определенные обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом"