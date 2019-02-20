Путин дал два года на обеспечение доступности медпомощи в стране

Доступность медпомощи растет, но ее уровень многих не устраивает, констатировал глава государства. И больше всего претензий у граждан, по его словам, к первичному уровню, поликлиникам и так далее. Главный их бич - очереди.

Правда, растет число мобильных пунктов, где оказывается такая помощь населению. Но некоторым людям, которые не имеют доступа к ним, от среднестатистических цифр не легче, признал президент.

Он поставил задачу : до конца 2020 года во всех без исключения населенных пунктах России должна быть доступна медпомощь. За 2019 и 2020 годы должны быть построены и модернизированы более 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.

Кроме того, президент поставил задачу повсеместного внедрения стандартов по образцу проекта "Бережливая поликлиника". В уже работающих в его рамках поликлиниках время ожидания врача сократилось в три-четыре раза. Но таких поликлиник мало, признал президент. И начнут с детей. В 2021 году на новые стандарты должны будут перейти все детские поликлиники.

Владимир Путин также поставил задачу отладить электронное взаимодействие между поликлиниками, аптеками и гражданами. Нужно избавить людей от сбора бессмысленных справок.

Острый вопрос для первичного здравоохранения - дефицит кадров, подчеркнул российский лидер. Он назвал меру, которая даст быстрый эффект. Необходимо снять возрастные ограничения для программы "Земский доктор", заявил Путин. При этом, по его словам, подъемные для врачей составят 1 млн рублей, для фельдшеров - полмиллиона рублей.

Подробно он остановился на теме борьбы с онкологическими заболеваниями, заявив, что за шесть лет на эти цели будет направлено не менее триллиона рублей.

Кроме того, президент заявил о создании в России детских реабилитационных центров мирового уровня, которые должны будут заложить основу создания целой системы подобных учреждений.