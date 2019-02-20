Путин обсудил с Инфантино наследие ЧМ по футболу

Президент Владимир Путин встретился с главой ФИФА и поблагодарил его за помощь в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу . Речь на встрече шла о наследии мирового первенства. Чемпионат изменил отношение к России, заявил Джанни Инфантино.

"В знак благодарности за совместную работу, вы знаете, мной подписан Указ о награждении вас орденом Дружбы", - заметил Владимир Путин. "Это очень важно не только для нашей страны, то мероприятие, которое было проведено. Прежде всего важно для молодых людей, для подрастающего поколения, потому что люди приобщаются к спорту", - сказал он.

"Сейчас перед нами стоит другая задача - использовать все, что было сделано к чемпионату мира, использовать эффективно, и в этом мы тоже рассчитываем на вашу поддержку", - заключил глава государства.

"Конечно же, я очень рад возможности снова вернуться в Москву и встретиться с вами. Мне была оказана невероятная честь, - поблагодарил Инфантино. - И конечно же, я хочу сказать, что это также большая честь для всего футбольного движения".

"Могу только повторить то, что я уже говорил неоднократно: в прошлом году в России состоялся самый лучший чемпионат мира за всю историю, - отметил глава ФИФА. - Раз и навсегда было покончено со всеми негативными предрассудками, которые существовали, потому что вместо всех негативных предсказаний мы отпраздновали спортивное событие, которое принимала великолепная страна, которая проявила гостеприимство ко всему футбольному движению". "Поэтому я полагаю, что чемпионат мира в какой-то мере немного изменил и Россию, но прежде всего отношение мира к России, - добавил он. - Конечно же, это стало возможным благодаря вашему личному участию, благодаря участию всех жителей вашей страны".

"Но это не конец, это только начало, и здесь мы как раз для того, чтобы обсудить наследие чемпионата мира, чтобы мы могли взаимодействовать в будущем еще более тесно", - заметил Инфантино.