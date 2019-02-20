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20.02.2019 13:37
Рубрика: Власть

Путин: Почти половина дел против предпринимателей не доходит до суда

Текст: Айсель Герейханова

Российский президент назвал статистику, по которой 45% дел в отношении предпринимателей прекращаются до суда.

Фото: Завражин Константин/РГ
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"Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям”, - заявил Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному Собранию. По словам президента, это становится серьезной проблемой для экономики. "На одного предпринимателя, бизнес которого разваливается, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу”, - заметил он.

Президент также рассказал о том, что бизнес указывает на целый ряд проблем в законодательстве и правоприменительной практике. "Нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могу попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору”, - сказал президент. Он назвал такую ситуацию ерундой. Ведь это влечет более строгую меру пресечения на этапе следствия и более строгое наказание.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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