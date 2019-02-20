Путин призвал ограничить сроки ареста фигурантов экономических дел

"На практике это означает, что из-за развала в этой связи бизнеса одного предпринимателя в среднем 130 сотрудников теряют работу. Это серьезные проблемы для экономики", - отметил глава государства.

По словам президента, при расследовании экономических уголовных дел необходимо ограничивать поводы для продлевания "раз за разом" сроков расследования. "Как так получается - у него человек за решеткой сидит, а он взял и в отпуск пошел", - поразился глава государства.

Кроме того, по словам Владимира Путина, следует пересмотреть сами поводы для заключения под стражу предпринимателей, фигурирующих в экономических преступлениях.

Президент призвал правоохранительные органы и судебные структуры избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. "Бизнес не должен постоянно ходить под статьей и чувствовать риск", - отметил президент.

Президент поручил Генпрокуратуре и Верховному суду проанализировать комплекс имеющихся проблем при расследовании экономических преступлений.

Также Путин предложил создать платформу, с помощью которой бизнес сможет открыто заявлять о давлении. "И полицию не должно это пугать", - указал глава государства.