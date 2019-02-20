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20.02.2019 14:12
Рубрика: Власть

Путин: Россия нацелит оружие на США в случае угрозы

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию подробно остановился на отношениях с США. Он заверил, что Москва хочет дружественных отношений с Вашингтоном. При этом все действия нашей страны носят оборонительный характер, подчеркнул российский лидер.

Политику США против России вряд ли можно назвать дружественной, констатировал президент. Вводятся все новые санкции и демонтируется договорная база безопасности в мире. Самым острым и обсуждаемым вопросом российско-американских отношений он назвал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Владимир Путин в связи с этим заявил, что США использовали надуманные обвинения в адрес РФ для выхода из него.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Американским партнерам нужно было так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес РФ для обоснования своего одностороннего выхода из договора, - подчеркнул Путин.

США, по его словам, "ищут оправдания, да еще и сателлитов мобилизуют". "А они так аккуратненько, но "подхрюкивают" по этому вопросу", - заметил российский лидер. Он заявил о том, что Россия больше не будет "стучаться в закрытую дверь" в отношениях с США для дискуссий о разоружении.

- Подождем, пока и наши партнеры созреют, осознают необходимость равноправного диалога по этой теме, - сказал президент. Он подчеркнул, что Россия в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

- Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь, - заявил он. - Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов.

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При этом он подчеркнул, что Россия не собирается первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности. Президент посоветовал некоторым лицам из правящего класса США посчитать дальность и скорость российских перспективных систем вооружения и только потом принимать решения, которые могут создать дополнительные угрозы для России.

- Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны, и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, - заявил он.

Безопасность РФ, подчеркнул президент, "будет надежно и безусловно обеспечена".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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