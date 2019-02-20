Путин в Послании сосредоточится на внутренних проблемах развития РФ

Президент России Владимир Путин намерен сосредоточиться на внутренних проблемах развития России в своем Послании Федеральному Собранию. Об этом он заявил в среду.

"Добрый день, уважаемые члены СФ, уважаемые депутаты ГД, уважаемые граждане России. Сегодняшнее Послание в первую очередь посвящено внутренним вопросам", - отметил глава государства.

Напомним, президент выступает сегодня с Посланием Федеральному Собранию. Церемония стала 15-й у президента РФ Владимира Путина и 25-й по счету за всю историю подобных мероприятий.