Путин заявил о скорости новейших российских вооружений

Носители новейших российских вооружений могут быть размещены в нейтральных водах, поэтому необязательно их базировать у берегов того или иного государства. Об этом заявил президент на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

В Послании Федеральному собранию глава государства предложил американским партнерам посчитать скорость и дальность применения перспективных комплексов России. На встрече он добавил подробностей: "Но есть еще один параметр, специалисты должны это понять. Я не сказал, но могу вам сказать здесь впервые. Они должны посмотреть, где будут находиться носители, я же сказал, что это морские носители - подводные лодки или надводные корабли. И их можно поставить при таких скоростях и при такой дальности - нет необходимости их ставить в территориальных водах или даже в особой экономической зоне определенного государства - в нейтральных водах, просто в океане".

"Этого никто не запрещает: двигаться там военным кораблям и подводным лодкам", - заметил Путин.

Говоря о гиперзвуковой ракете "Циркон", президент предложил посчитать, за сколько минут она может достигнуть цели. "Вот и все. И сравните: 10-12 минут подлетного времени до Москвы, и сколько будет до центров принятия решений, которые создают для нас определенную угрозу", - сказал он. "Это будет не в их пользу. Во всяком случае, сегодня. Вот именно это я и имел в виду. Пусть посчитают", - заключил он.

"9 махов, столько-то километров. Сколько это будет минут? Это все просто, как апельсин", - также сказал президент.

При этом глава государства объяснил, что сказанное им в Послании на этот счет - не угроза. "Но если они нам создают такие угрозы, то они должны знать, что за этим последует, чтобы потом не говорили и не обвиняли нас в излишней агрессивности или еще в чем-нибудь", - добавил он. "Мы в закрытом режиме, по сути, по-честному им уже давно это сказали", - сообщил глава государства. "Пусть считают, и только после этого счета принимают соответствующие решения", - заключил он.