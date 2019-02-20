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20.02.2019 20:09
Рубрика: Власть

Путин заявил об отсутствии оснований для Карибского кризиса

Текст: Кира Латухина
Для нового Карибского кризиса предпосылок нет, как нет и жесткого противостояния с США, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: ТАСС
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"У нас в целом по военной линии неплохие контакты, рабочий уровень, есть над чем совместно работать... Вот по Сирии же работают вместе. Да, проблемы есть, они создают все больше и больше этих проблем, но есть и механизмы, и инструменты совместной работы над этими проблемами", - заметил Владимир Путин.

"Я надеюсь, что они будут использованы для того, чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов типа Карибского кризиса. Нет для этого никаких оснований, - заявил глава государства. - Что, сейчас идет какое-то жесткое противостояние между двумя системами, как это было в период "холодной войны"? Ведь нет же. Ну, есть взаимные претензии, разные подходы к решению тех или иных проблем, причем взаимные претензии, но это же не повод для того, чтобы доводить дело до какого-то противостояния на уровне Карибского кризиса 60-х годов прошлого века".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Россия этого не хочет. "Если там кто-то хочет, то пожалуйста. Я назвал сегодня, что будет", - предостерег глава государства.

"У нас есть своя стратегия, концепция применения ядерного оружия, она не предусматривает применения превентивного удара​​​. Мы говорим о сопоставимых величинах, связанных с угрозами для нас", - также заявил президент.

"А может быть, если у нас будет времени больше, то и превентивных ударов не нужно. В этой связи, и именно поэтому, я и обратился к нашим партнерам, когда сказал, что считать-то вы умеете? Считать-то они умеют, пусть посчитают скорость наших перспективных комплексов, дальность их возможного применения", - пояснил он.

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