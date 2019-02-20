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20.02.2019 08:08
Рубрика: В мире

Редактор газеты в Алабаме призвал "Ку-клукс-клан" "линчевать демократов"

Текст: Максим Макарычев
Небольшая статья, опубликованная в провинциальной газете городка Линден штата Алабама ее главным редактором, вызвала большой переполох в Соединенных Штатах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Редактор и издатель газеты "Демократ-репортер" Гудло Саттон в передовой статье призвал членов "Ку-клукс-клана" (ККК) "линчевать" демократов, имеющих большинство в местном законодательном собрании за то, что они собираются повысить налоги в штате, сообщает ВВС. В статье "Пора бы Ку-клукс-клану  отправиться в новый ночной поход" он заявил, что организация "должна повесить депутатов", а после совершить набег на Вашингтон. "Демократы замышляют поднять налоги в Алабаме. Эта социалистическо-коммунистическая идеология звучит хорошо для невежественных, необразованных и простых людей. Похоже, что Клан мог бы совершить набег на охраняемые районы", - написал редактор. Он открыто призвал к насилию: "Мы вытащим пеньковые веревки, перебросим их через дерево и повесим всех. Это не призыв к линчеванию американцев. Речь идет только о социалистах-коммунистах". Саттон также сказал, что не верит в насильственный характер деятельности ККК.

Фото: iStock
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Законодатели Алабамы призвали Саттона, который подтвердил одному рекламодателю то, что он сознательно написал статью, немедленно подать в отставку. Коллеги редактора-провокатора отмечают, что этот некогда известный журналист, которого за профессионализм и этику высоко ценили другие газеты, в том числе The New York Times и American Journalism Review, "вмиг обратил свою репутацию в пыль".

О скандальной публикации стало известно во всей Америке после того, как студенты из Обернского университета штата Алабама разместили в Twitter скриншот статьи. Сам редактор отключил телефон и оказался недоступен для комментариев.

Тем не менее, его провокационные призывы к насилию вызвали большой общественный резонанс далеко за пределами некогда рабовладельческого южного штата.

Многие из политиков назвали статью "отвратительной" и призвали начать в отношении Саттона уголовное дело за его призывы к убийству и насилию. Представитель демократической партии, афроамериканец Терри Сьюэлл со своей стороны предположил, что Саттон попросту "нелепо пошутил" и его тезисы нельзя рассматривать как "угрозы".

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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ККК является одной из старейших расистских группировок, призванной показать превосходство белых в США. Она была создана сразу после гражданской войны в Америке в конце XIX века. Эта группировка стояла за многими линчеваниями, изнасилованиями и насильственными нападениями на афроамериканцев, совершенных в основном в 1900-х годах.

Деяния группировки продолжались вплоть до 1980-х годов, причем после Второй мировой войны она сместила акцент на борьбу с коммунизмом. В период своего расцвета в ККК официально входили около четырех миллионов человек. Символикой клана являются созданные для устрашения знаменитые белые костюмы, состоявшие из мантии, маски с прорезями и конического головного убора. Сейчас активными членами группировки, действующей в основном в южных американских штатах, являются не более восьми тысяч человек.

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