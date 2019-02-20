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20.02.2019 17:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Андрей Воробьев назвал послание президента стратегически важным

Текст: Ирина Рыбникова

Стратегически важным для региональной власти назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев послание президента Федеральному Собранию.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Путин в Послании сосредоточится на внутренних проблемах развития РФ

Большое внимание уделено поддержке человека, решению тех проблем, которые окружают нас в повседневной жизни - в образовании, здравоохранении, экономике. Особые усилия нужно направить на поддержку многодетных семей. Мы должны держать высокий темп. Как отметил президент, "если ты не готов - не подходи к снаряду", - сказал Воробьев журналистам после ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию.

Также губернатор отметил и повышенное внимание главы государства к здравоохранению.

"В здравоохранении нам есть к чему стремиться - и "Бережливая поликлиника", и стационары, и лекарства, и качественное оборудование. Эти темы очень важны, на это нужно направить большие силы и ресурсы. Мы к этому готовы", - подчеркнул Воробьев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Президент Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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