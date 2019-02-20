Андрей Воробьев назвал послание президента стратегически важным

Стратегически важным для региональной власти назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев послание президента Федеральному Собранию.

Большое внимание уделено поддержке человека, решению тех проблем, которые окружают нас в повседневной жизни - в образовании, здравоохранении, экономике. Особые усилия нужно направить на поддержку многодетных семей. Мы должны держать высокий темп. Как отметил президент, "если ты не готов - не подходи к снаряду", - сказал Воробьев журналистам после ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию.

Также губернатор отметил и повышенное внимание главы государства к здравоохранению.

"В здравоохранении нам есть к чему стремиться - и "Бережливая поликлиника", и стационары, и лекарства, и качественное оборудование. Эти темы очень важны, на это нужно направить большие силы и ресурсы. Мы к этому готовы", - подчеркнул Воробьев.