Глава гордумы оценил выправку калужских юнармейцев

В преддверии Дня защитника Отечества глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов посетил школьный музей православной гимназии Калуги и побывал на занятиях юнармейцев.

В 2015 году в гимназии к Дню Победы был организован музей "Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны". Для его создания собрали информацию о священниках, которые воевали и экспонаты, связанные с теми событиями. Ученики, помогавшие в подготовке к открытию музея, со временем стали основой патриотического движения в гимназии - юнармейского отряда "Каскад" под руководством протоиерея Вадима Кудрявцева.

Он рассказал, что больше 2-х лет юнармейцы изучают в свободное от уроков время не только историю Великой Отечественной войны, но и военно-прикладные дисциплины, такие как практическая стрельба, подводное плавание, альпинизм и многое другое. Всего в отряде 23 человека, возраст участников от 12-ти и до 18-ти лет, девчонки и мальчишки наравне проходят обучение, если кому-то здоровье не позволяет заниматься тем или иным видом деятельности, он освобождается от занятий. Ребята регулярно участвуют в конкурсах и обучаются на курсах.

Как отметил глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, гимназисты-юнармейцы выделяются среди сверстников своими хорошими манерами, глубокими знаниями истории России, отличной физической подготовкой и в будущем они станут достойными гражданами и защитниками родного Отечества.