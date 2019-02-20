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Глава гордумы оценил выправку калужских юнармейцев

В преддверии Дня защитника Отечества глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов посетил школьный музей православной гимназии Калуги и побывал на занятиях юнармейцев.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В 2015 году в гимназии к Дню Победы был организован музей "Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны". Для его создания собрали информацию о священниках, которые воевали и экспонаты, связанные с теми событиями. Ученики, помогавшие в подготовке к открытию музея, со временем стали основой патриотического движения в гимназии - юнармейского отряда "Каскад" под руководством протоиерея Вадима Кудрявцева.

Фото: Калужская городская Дума
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Он рассказал, что больше 2-х лет юнармейцы изучают в свободное от уроков время не только историю Великой Отечественной войны, но и военно-прикладные дисциплины, такие как практическая стрельба, подводное плавание, альпинизм и многое другое. Всего в отряде 23 человека, возраст участников от 12-ти и до 18-ти лет, девчонки и мальчишки наравне проходят обучение, если кому-то здоровье не позволяет заниматься тем или иным видом деятельности, он освобождается от занятий.  Ребята регулярно участвуют в конкурсах и обучаются на курсах.

Как отметил глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, гимназисты-юнармейцы выделяются среди сверстников своими хорошими манерами, глубокими знаниями истории России, отличной физической подготовкой и в будущем они станут достойными гражданами и защитниками родного Отечества.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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