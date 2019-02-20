В столице есть несколько астрономических кружков, где дети не только научатся отличать Сириус от Альдебарана, а смогут и сами открыть новые звезды и даже обнаружить опасные астероиды. Корреспондент "РГ" пообщался с юными первооткрывателями и подсчитал, во сколько обойдется начинающим астрономам простейший "набор звездочета".

Новая сверхновая

Этой зимой в сводках мировых новостей прогремела группа московских школьников - воспитанников кружка "Практическая астрофизика" в центре "На Донской" образовательного комплекса "Воробьевы горы". Ребята самостоятельно открыли сверхновую звезду, которая находится на расстоянии около 300 млн световых лет от Земли. Кто-то наверняка скажет, что им, наверное, просто повезло. Но это не совсем так. Вместе со своим наставником, известным российским астрономом Денисом Денисенко, школьники разработали сложную тактику поисков. "По статистике, в спиральной галактике вроде нашего Млечного Пути раз в 30 лет должна вспыхивать сверхновая. Если снимать поле, где сразу 30 галактик, то велика вероятность сделать открытие", - рассказал "РГ" Денисенко. По его словам, сейчас в Австралии и Южной Африке открывают сравнительно небольшое количество звезд. Поэтому их там никто и не ищет, а они решили поискать - испытать удачу. Тем более что для этого не нужно было и ехать куда-то. Достаточно было заказать съемку определенного участка неба через специальный сервис, к которому подключены десятки телескопов в разных частях света. То есть ввести координаты и получить снимок (в данном случае воспользовались телескопом в Австралии). Главное, чтобы прибор не был занят другими астрономами, которые могут дистанционно к нему подключиться.

Главная работа началась потом. В распоряжении кружка оказалось два снимка - один свежий декабрьский и другой, более ранний, сделанный в марте. Далее вступила в силу игра в "Найди 10 отличий". "Если есть хотя бы одно отличие, значит, скорее всего, найден новый астрономический объект, - объяснил "РГ" преподаватель. - Чтобы не пропустить его, снимки прочесывали "змейкой" - изображение с телескопа такое большое, что целиком просто не помещается на экране, поэтому проверяли по частям".

Самым глазастым оказался девятилетний Диего Фернандес Ортис. "Я первый заметил новый блеск - это оказалась сверхновая", - с гордостью говорит юный астроном, который своим открытием побил мировой рекорд, раньше принадлежавший ребятам из Канады. Теперь Диего мечтает открыть астероид или комету, а потом - вообще новую галактику. В будущем же планирует работать в Чили на телескопе VLT (Very Large Telescope) - самом мощном из существующих на Земле. Благо проблем с адаптацией у него не возникнет: мама у Диего русская, а отец - испанец, и мальчик свободно говорит по-испански.

Досадно, но именем астронома звезду все-таки не назвали. Когда открытие зафиксировали в Международном астрономическом союзе, о нем сразу сообщили на сервер университета имени Вейцмана в Израиле, который присваивает имена сверхновым. Бездушная программа нарекла звезду прозаическим обозначением "2018-JGQ". Зато она оказалась в числе 300 самых ярких из открытых в 2018 году. Так что мальчишки звезду буквально "увели" из-под носа у астрономов и обсерваторий с мировыми именами.

Москва звездная

Центр "На Донской" - далеко не единственное место в столице, где можно научиться азам астрономии. Например, в московском планетарии для школьников практически всех возрастов проводится цикл лекций "Звездные уроки". Ученики 3-4-х классов здесь могут больше узнать о роли, строении и физических свойствах Солнца, познакомиться с картой звездного неба, базовыми характеристиками звезд и даже послушать мифы о различных созвездиях. Ребятам постарше (5-6-й класс) расскажут об истории открытия Солнечной системы, о том, как видели Вселенную наши предки, а также о метеоритах, астероидах и кометах. Школьники 7-8-х классов могут прослушать подробные лекции о строении нашей системы и таких природных явлениях, как затмения, метеоритные дожди и полярные сияния. А для выпускников есть интересный рассказ о том, какие методы используют астрономы для изучения Вселенной, например чем отличаются друг от друга и какие задачи ставят перед собой исследования в ультрафиолетовом, инфракрасном и рентгеновском диапазонах. Кроме того, доступны им лекции и для более младших групп, но на более глубоком уровне. Стоимость билета - 250 рублей, а сопровождающих пускают бесплатно.

Еще совсем неподалеку от столицы - в подмосковной Балашихе - работает астрономическая школа "Вега". Ее особенность в том, что занятия там проводятся прямо в настоящей астрономической обсерватории с 5-метровым куполом, под которым прячется мощное оборудование - 400-миллиметровый телескоп Ричи-Кретьена. Отсюда и научно-практическая направленность "Веги". Занятия здесь проводятся совершенно бесплатно. Записаться в кружок можно на официальном портале правительства Московской области.

Сам себе телескоп

Есть, конечно, и те, кто предпочитает один раз увидеть, чем услышать. Некоторые годами копят деньги на дорогостоящие телескопы, чтобы своими глазами взглянуть на туманную Андромеду или пятна галактики Сигара. Но профессиональные астрономы считают, что без специальных навыков наблюдения это просто выброшенные средства. Тем более что сейчас москвичам доступны сервисы аренды телескопов. Например, профессиональную "трубу" от ведущих производителей (например, Meade или Celestron) можно взять напрокат по цене 3-4 тысячи рублей в сутки. Этого времени вполне хватит, чтобы оценить целесообразность будущей покупки.

На самом деле покупать или брать напрокат необязательно именно телескоп. Для наблюдений любительского уровня отлично подходят астрономические бинокли - они гораздо компактнее, легче и дешевле "трубок". Правда, если увеличение больше 12 крат, то нужен штатив - с трясущимися руками тщательно что-либо рассмотреть не получится.

Кстати

Список открытий центра "На Донской" не ограничивается одним лишь обнаружением сверхновой. Так, 26 января была получена телеграмма с космического прибора MAXI, который увидел в созвездии Центавра новый рентгеновский источник. Но точное положение объекта было неизвестно из-за плохого разрешения. Денис Денисенко и его ученики стали первыми, кто навел оптический телескоп на это неопределенное пятно. Методом блинкования они нашли звезду, которая оказалась достаточно далеко от указанных координат. Открытие также было зафиксировано астрономическим сообществом.