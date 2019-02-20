Костромскую больницу засудили за отказ лечить аппендицит

Суд в Костромской области взыскал с местной больницы почти 350 тысяч рублей за некачественное лечение пациентки с гнойным аппендицитом.

Как сообщает прокуратура области, в декабре 2017 года жительницу костромского города Волгореченска привезли на "скорой" в больницу с сильными болями в животе. Дежурный врач осмотрел пациентку, однако госпитализировать ее отказался. На следующий день женщина стало хуже, и она снова обратилась в ту же больницу. Там ее осмотрели уже три врача, которые вновь не нашли никаких оснований для госпитализации. Медики предложили женщине обратиться за помощью к терапевту в поликлинику по месту жительства.

- На следующий день состояние здоровья пациентки настолько ухудшилось, что ее супруг, испугавшись за ее жизнь и здоровье, отвез женщину в Костромскую областную клиническую больницу, где ей был поставлен диагноз "гнойно-перфоративный аппендицит, разлитой гнойный перитонит", и ее прооперировали, - рассказала старший помощник облпрокурора Наталья Шумская-Сколдинова.

После выписки пациентки из больницы эксперты пришли к выводу, что уже на момент обращения в волгореченскую больницу у пациентки было воспаление аппендицита. Однако местные медики некачественно оказывали ей помощь: они не взяли анализы и не предложили госпитализацию, в результате у женщины развился перитонит, и она чуть не умерла.

Суд с учетом мнения присутствовавшего на процессе прокурора взыскал с больницы в пользу заявительницы 230 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

- Кроме того, поскольку истец являлась потребителем медицинской услуги, в ее пользу суд взыскал штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя в сумме 115 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.

Волгореченские медики обжаловали решение суда первой инстанции, однако областной суд оставил его без изменения, решение вступило в законную силу.