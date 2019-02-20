Началась предпродажа билетов на выставку Репина в Третьяковской галерее

Третьяковская галерея открыла предпродажу билетов на масштабную ретроспективу Ильи Репина, которая откроется 16 марта в здании на Крымском валу. Билеты можно купить в кассах музея или на официальном сайте.

В экспозицию, которая расположится на трех этажах в самых крупных выставочных залах Третьяковки, войдут работы художника, созданные с начала 1870-х по конец 1920-х годов: всего более 170 живописных полотен и более 130 графических работ.

Например, ради этой экспозиции в Третьяковке одно из самых известных полотен Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения", хранившееся в Русском музее с 1938 года, лишь во второй раз покинуло стены галереи.

Однако среди представленных на выставке полотен будут не только знаменитые произведения Репина - "Бурлаки на Волге" или "Не ждали", - но и малоизвестные работы художника, которые для многих станут настоящим открытием.