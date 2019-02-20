Националист Демушкин освободился досрочно

Районный суд во Владимирской области выпустил на свободу Дмитрия Демушкина, отбывавшего срок за экстремизм.

- Меня выпустили в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК. Я должен был выйти на свободу 7 марта, но суд освободить меня сегодня, без 10-дневного срока на обжалование решение прокуратурой - ее представители на заседание не явились, - рассказал Демушкин ТАСС. В облсуде агентству подтвердили информацию об освобождении осужденного.

Дмитрий Демушкин признан виновным в разжигании межнациональной ненависти и вражды. Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста экстремистской направленности, размещенных в соцсети в 2014 году. В апреле 2017-го мужчина был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.

Ранее лидер двух запрещенных в РФ организаций был приговорен к штрафу за организацию экстремистского сообщества, но освобожден от наказания за истечением срока давности совершения преступления.