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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Есть такие буквы

Прокуратура помогла пенсионерке исправить в важном документе ошибку 43-летней давности
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Неделя № 39(7797)
Многие российские пенсионеры и не догадываются, что могли бы жить намного лучше. А тем, кто догадался, приходится отстаивать право на прописанные в законах блага и льготы. В борьбе этой можно и нужно побеждать. Так, в Воронежской области суд признал правоту 69-летней женщины, добивавшейся возможности получить звание "Ветеран труда" и связанные с ним льготы. Проблемы у пенсионерки возникли из-за двух букв, неверное, написанных 43 года назад.
В новом документе, который вскоре получит Зоя Парфировна, ее отчество будет написано уже без ошибки. Фото: Евгения Свирская В новом документе, который вскоре получит Зоя Парфировна, ее отчество будет написано уже без ошибки. Фото: Евгения Свирская
В новом документе, который вскоре получит Зоя Парфировна, ее отчество будет написано уже без ошибки. Фото: Евгения Свирская

Зоя Парфировна Слюсарева живет в поселке Кантемировка на улице Советской. Поселок небольшой, и хотя Слюсаревых в районе ровно половина, Зою знают все - "та, что почтальоном работала". А теперь женщина и вовсе стала местной знаменитостью - "победила систему".

После школы Зоя выучилась на каменщика, работала на стройке, там встретила будущего мужа, родила, а после декретного отпуска устроилась на почту. Работала Слюсарева всегда хорошо, а в 1975 году даже стала победителем соцсоревнования.

- Мы тогда план перевыполнили по продаже конвертов, открыток. И показатели у нашего почтамта были хорошие. Вот меня и наградили, - вспоминает женщина. Председатель райисполкома торжественно вручил Зое красивый значок "Победитель социалистического соревнования 1975 года", удостоверение и букет гвоздик. Награду ударница убрала в сундук и стала жить дальше. В 2005-м вышла на пенсию, ухаживала за больной матерью, а когда та скончалась, решила заняться собой.

Фото: www.istockphoto.com
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- Я и не догадывалась, что могу претендовать на звание "Ветеран труда", - смеется Слюсарева. - Добрые люди подсказали.

Разыскав значок и удостоверение, пенсионерка отправилась в районное управление соцзащиты. Там почтальоншу-ударницу вежливо развернули: отчество в документе не совпадало с паспортными данными. Вместо "Парфировна" безвестный делопроизводитель в райисполкоме 43 года назад написал "Парфирьевна". Другой клерк забыл отметить факт награждения в трудовой книжке. Не смогло подтвердить факт трудовой победы Слюсаревой и почтовое ведомство. Казалось бы, все - конец истории. Но на помощь пришла прокуратура.

- Статья 264 Гражданско-процессуального кодекса РФ дает судам право устанавливать факты, имеющие юридическое значение. В нашем случае - факт награждения Слюсаревой знаком отличия. Юридическое значение здесь очевидно: знак отличия позволяет женщине получить звание "Ветерана труда", - объяснил прокурор Кантемировского района Сергей Метлев.

По обращению пенсионерки прокуратура подготовила судебный иск. Нашлись свидетели. Две женщины, в 1975 году работавшие со Слюсаревой на почте, подтвердили, что Зою награждали. Судья иск удовлетворила.

Льготы Зое Слюсаревой пригодятся - у нее серьезные проблемы с коленом, нужна операция. А звание "Ветеран труда", помимо прочего, позволяет получать сложную медицинскую помощь бесплатно.

Кстати

После 70-летнего возраста российские пенсионеры могут оформить субсидии на оплату услуг ЖКХ и капремонта. Государство компенсирует коммунальные траты, если те превышают 22 процента дохода семьи, и 50 процентов платы за капремонт. После 80 лет льгот еще больше: 50-процентные скидки на лекарства и коммунальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте и путевки в санаторий. По заявлению пенсионера к нему могут прикрепить социального работника для помощи по дому либо выплачивать компенсацию, если такую помощь оказывает кто-то из близких.

Конкретно

Кто имеет право на звание ветерана труда

Звание "Ветерана труда" дает его обладателю право на ряд льгот, предусмотренных федеральными и региональными законами. Знатные труженики и приравненные к ним ветераны военной службы не платят за проезд в городском и пригородном транспорте, бесплатно лечатся у стоматолога, получают другую сложную медицинскую помощь и лекарства согласно местным перечням. Им положена ежемесячная выплата, размер которой устанавливается региональными властями (в Москве, к примеру, в 2019 году она составляет 850 рублей), 50-процентная компенсация на оплату ЖКХ и стационарного телефона. Также ветераны труда освобождаются от уплаты налогов на недвижимость и транспорт.

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На статус могут претендовать обладатели советской медали "Ветеран труда", почетных грамот Президента РФ, министерств и ведомств, почетных званий и ведомственных наград. Важный показатель - трудовой стаж: не менее 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Получить звание могут и те, кто начал работать детьми в годы Великой Отечественной войны - им надо подтвердить общий трудовой стаж: 40 лет для мужчин и 35 для женщин. Порядок присвоения звания "Ветеран труда" устанавливается региональными властями, подтверждением его служит удостоверение, действующее по всей стране.

Как получить звание?

Для оформления звания "Ветеран труда" необходимо обращаться в местный орган социальной защиты населения. Также заявление можно подать через МФЦ или интернет-портал Госуслуги. Понадобятся: паспорт, фотография 3х4, оригиналы документов, подтверждающих трудовой стаж, справка о страховом стаже (ее выдают в ПФР), удостоверения к знакам отличия, грамоты, дипломы, благодарности и другие именные награды.

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