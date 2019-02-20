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20.02.2019 18:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Золотая вода

Костромичам пришли астрономические счета за коммуналку
Текст: Анна Скудаева (Костромская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(7796)
Жители села Щелыково Костромской области, где расположен дом-музей драматурга Александра Островского, получили квитанции с требованием заплатить за холодную воду разорительные суммы - от 23 до 135 тысяч рублей в месяц. Причем не только за себя, но и за давно умерших родственников.
Никаких законных оснований для перерасчета платы за коммунальные услуги не имелось. Фото: REUTERS Никаких законных оснований для перерасчета платы за коммунальные услуги не имелось. Фото: REUTERS
Никаких законных оснований для перерасчета платы за коммунальные услуги не имелось. Фото: REUTERS

Как рассказала "РГ" местная жительница Надежда Дьяченко, странные платежки селянам пришли с такими суммами, что некоторым женщинам от переживаний стало плохо.

- Мне в ноябре пришла платежка за холодную воду на 102 тысячи рублей! Счета выставил частный санаторий Союза театральных деятелей России "Щелыково", от скважины которого мы получаем холодную воду. Счет мне выставили за трех человек, хотя я живу в квартире одна: мой отец два года назад умер, а сын уехал в Иваново (он там зарегистрирован). Но даже и на одного человека счет в 33 тысячи рублей - астрономический! Мы возмутились и подали коллективную жалобу в прокуратуру, - рассказала селянка.

В Островской райпрокуратуре по обращению жителей провели проверку и выяснили, что платежки руководство санатория выставило людям незаконно.

- В декабре 2018 года жителям многоквартирных домов № 1, 2, 2А села Щелыково Островского района ресурсоснабжающей организацией - частным учреждением "Санаторий "Щелыково" СТД РФ" - незаконно произведен перерасчет платы за коммунальную услугу холодного и горячего водоснабжения в соответствии с нормативами потребления с применением повышающего коэффициента 10. Перерасчет платы за коммунальную услугу холодного и горячего водоснабжения 45 потребителям варьировался от 23 до 135 тысяч рублей, - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Шумская-Сколдинова.

Фото: iStock
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ

Жителям многоквартирных домов представители санатория заявили, что в некоторых квартирах в августе 2018 года проверка зафиксировала факты несанкционированного вмешательства в работу приборов учета. Однако никаких актов об этом проверяющие не составили и никаких требований о внесении доначисленной платы за коммунальные услуги не направляли. Сведения о перерасчете потребителям выдали спустя четыре месяца после проведения проверки, что лишило жителей права на своевременную защиту.

В прокуратуре посчитали: никаких законных оснований для перерасчета платы за коммунальные услуги не имелось.

По итогам проверки прокурор района внес директору санатория представление с требованием устранить нарушения. После этого в санатории издали приказ о произведении перерасчета платы за коммунальную услугу с 01 августа 2018 года, исходя из показаний приборов учета.

Как пояснил "РГ" первый заместитель директора департамента по строительству, ЖКХ и ТЭК Игорь Пищаев, в Щелыково выехали представители региональных органов власти, чтобы на месте разобраться в проблемной ситуации.

- Руководитель санатория мотивировала расчеты тем, что у граждан в многоквартирных домах не была проведена поверка счетчиков. Жители поселка сразу обратились в администрацию Островского района, где им было дано разъяснение, что расчеты за пользование холодной водой были произведены неверно, поэтому производить оплату по ним не нужно. После коллективного обращения в прокуратуру надзорное ведомство выдало руководителю санатория предписание, обязывающее произвести перерасчет платы за холодное водоснабжение. Новые платежные документы с исправленными начислениями жители поселка уже получили, - сообщил Игорь Пищаев.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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