До сих пор составить протокол могли только административные комиссии. Их составы формируются из сотрудников мэрий и районных администраций. Как правило, это от трех до пяти человек, которым физически не хватает сил и времени на то, чтобы за всем уследить. Гоняться за наперсточниками и уличными гадалками им явно некогда.
Да и жалобы на шум обычно поступают после 23 часов вечера, когда члены комиссий уже дома. Полиция же помочь не могла - уровень не тот. Ее сотрудники не были наделены правом составлять протоколы по статьям регионального закона. Для этого требуется соглашение, которое должны заключить правительство субъекта и МВД России.
Возможно, теперь управление МВД будет получать часть от взысканных штрафов. Например, участие в азартных играх и уличное гадание наказываются штрафом в размере от 500 до 1000 рублей, нарушение тишины и покоя граждан - в размере от 1000 до 3000 рублей.