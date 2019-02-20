Правительство Орловской области заключило соглашение с МВД России, которое расширяет полномочия сотрудников полиции. Их наделили правом составлять протоколы за нарушение норм областного закона об административных правонарушениях. Речь идет о трех статьях, которые на практике почти не работают. Так, за четыре года не было составлено ни одного протокола за "участие в азартных играх в общественных местах" и "приставание к гражданам с целью гадания". Еще одна статья из того же ряда - "Нарушение тишины и покоя граждан". По ней ежегодно составляется порядка 300 протоколов, однако количество жалоб граждан на шум на порядок выше.

До сих пор составить протокол могли только административные комиссии. Их составы формируются из сотрудников мэрий и районных администраций. Как правило, это от трех до пяти человек, которым физически не хватает сил и времени на то, чтобы за всем уследить. Гоняться за наперсточниками и уличными гадалками им явно некогда.

Да и жалобы на шум обычно поступают после 23 часов вечера, когда члены комиссий уже дома. Полиция же помочь не могла - уровень не тот. Ее сотрудники не были наделены правом составлять протоколы по статьям регионального закона. Для этого требуется соглашение, которое должны заключить правительство субъекта и МВД России.

Возможно, теперь управление МВД будет получать часть от взысканных штрафов. Например, участие в азартных играх и уличное гадание наказываются штрафом в размере от 500 до 1000 рублей, нарушение тишины и покоя граждан - в размере от 1000 до 3000 рублей.