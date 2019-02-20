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20.02.2019 11:22
Проект: В регионах

В Калуге одобрили план приватизации

19 февраля состоялось очередное заседание комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Константина Сотскова. Депутаты одобрили поправки в бюджет города.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

С учетом прогноза налоговых поступлений и возвратом остатков межбюджетных трансфертов, доходная часть бюджета увеличивается на 65,4 млн. рублей. 13,7 млн. рублей будет выделено на оплату работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах.  36,8 млн. рублей выделяется на возмещение недополученных доходов за перевозку льготных категорий пассажиров. 7 миллионов рублей будет использовано для формирования резервных средств для обеспечения сбалансированности бюджета. 3,9 млн. рублей выделяется на оказание финансовой помощи социально ориентированным НКО. 2,3 млн. рублей выделяется на увеличение уставного фонда муниципального предприятия "Полигон ТКО".

Фото: Калужская городская Дума
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3,5 млн. рублей будет выделено для увеличения уставного фонда МУП "Кинотеатр "Центральный", 800 тысяч рублей будет предоставлено в виде субсидии МБУК "Городской досуговый центр", 1 миллион рублей будет направлен на укрепление материально-технической базы детских школ искусств. 18,7 млн. рублей, сэкономленных в ходе проведения конкурсных процедур, будут направлены на оплату работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах. Также перераспределяются бюджетные ассигнования в рамках ранее утвержденных параметров.

Был заслушан отчет управления финансов о работе в 2018 году. Фактические поступления доходов в прошлом году составили 12 миллиардов 202 миллиона рублей - 98,7% от запланированного. Собственные налоговые и неналоговые доходы городской казны составили 4 миллиарда 727 миллионов рублей. Безвозмездные поступления в бюджет Калуги по итогам 2018 года составили7 миллиардов 475 миллионов рублей.Расходная часть бюджета была исполнена в сумме 11 миллиардов 791 миллион рублей  - 98,1% от запланированного. По результатам работы межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины задолженность по платежам в бюджеты всех уровней сократилась на сумму порядка 800 миллионов рублей. Отчет был принят к сведению.

Депутаты одобрили проект мирового соглашения между муниципальными предприятиями. "Калугатеплосеть" и "Управления комплексного обслуживания населения". В арбитражном суде Калужской области находится на рассмотрении иск МУП "УКОН" к МУП "Теплосеть" о взыскании задолженности по вексельному обязательству в сумме 2,6 млн. рублей. По мировому соглашению "Калугатеплосеть" исполняет обязательства перед МУП "УКОН" путем поставки тепловой энергии и горячей воды.  МУП "Калугатеплосеть" была одобрена сделка, предусматривающая покупку экскаватора-погрузчика с начальной ценой контракта 7,4 млн. рублей.

Фото: Калужская городская Дума
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Депутаты заслушали отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества в 2018 году. От приватизации 39 объектов недвижимости и 1 объекта движимого имущества, а также поступлений по графикам платежей к договорам купли-продажи  прошлых лет планировалось получить 90 миллионов 179 тысяч рублей. Фактически в муниципальный бюджет от продажи 5 объектов недвижимости, 1 объекта движимого имущества и поступлений по договорам прошлых лет поступило 23,1 млн. рублей - 25,6% запланированных доходов.  

Были одобрены поправки в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год. В программу дополнительно включается приватизация 18 объектов недвижимости: нежилых помещений и земельных участков и одной доли в праве. Планируемые поступления в бюджет составят 25 млн. рублей.

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