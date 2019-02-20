В Калуге расселили восемь аварийных домов

18 февраля состоялось очередное заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука. Была рассмотрена информация о деятельности управления ЖКХ в 2018 году.

На реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" из бюджетов всех уровней в прошлом году было выделено 47,4 млн. рублей. Свидетельства о праве получения социальных выплат были выданы 38 молодым семьям. В 2018 году было запланировано 269 видов работ по капитальному ремонту в 205 многоквартирных домах. По состоянию на 9 января 2019 года заказчиком приняты работы в 156 многоквартирных домах по 209 видам работ. На исполнение решений суда по капитальному ремонту домов в городском бюджете было предусмотрено 163,3 млн. рублей. Частично исполнено 43 решения суда, требования суда по 14 решениям исполнены в полном объеме.

В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" были выполнены работы по благоустройству 23 размежеванных дворовых территорий на общую сумму 15 миллионов 135 тысяч рублей. Управлением проводилась работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В список домов, подлежащих расселению в рамках областной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда, было включено 8 аварийных домов. Финансирование расходов на расселение осуществлялось за счет средств Фонда содействия реформированию ЖХК - 55,9 млн. рублей, областного бюджета - 60,4 млн. рублей и бюджета Калуги - 29,4 млн. рублей. Для расселения жителей было приобретено 44 квартиры, 12 собственникам предоставлены денежные средства взамен изымаемых жилых помещений.

В 2018 году было продолжено переселение граждан из жилых помещений в домах №№ 3, 5,11 по улице Азаровская, расселение которых город начал самостоятельно в 2017 году. В 2018 году на эти цели из городского бюджета было выделено 22,4 млн. рублей. Заместитель председателя городской думы Сергей Павлов предложил рассмотреть вопрос об увеличении количества расселяемых аварийных домов. В 2019 году запланировано расселение домов, признанных аварийными в 2012 году.

- Жильцы домов, признанных аварийными после 2012 года, не должны ждать расселения несколько лет, - уверен Сергей Павлов, - необходимо проработать вопрос и, если позволят возможности городского бюджета, увеличить долю софинансирования Калуги в программе расселения.

Председатель комитета Виктор Борсук предложил обсудить вопрос с городским головой.

Также был заслушан отчет управления городского хозяйства. На ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования в 2018 году было выделено 118,6 млн. рублей. Выполнен ремонт 8 тротуаров на общей площади 8 тысяч квадратных метров. Отремонтировано 4 автомобильных дороги местного значения на общей площади 33 тысячи квадратных метров. За счет средств областного бюджета завершен ремонт 4 автодорог, примыкающих к Южному обходу на площади 41 тысяча квадратных метров.

7,9 млн. рублей было израсходовано на ямочный ремонт дворовых территорий и межквартальных проездов. 390,6 млн. рублей было направлено на содержание автомобильных дорог и тротуаров. 49,2 млн. рублей было выделено на повышение безопасности дорожного движения. За счет этих средств были обустроены пешеходные переходы, установлены новые светофорные объекты, искусственные неровности, пешеходные ограждения и дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

На мероприятия по озеленению было выделено 128,5 млн. рублей. Проводилась санитарная обрезка и валка аварийных деревьев, разбито 70 клумб и высажено 122 тысячи цветов. На территории города посажено 6 177 деревьев. 12,4 млн. рублей было направлено на содержание и ремонт мест захоронений, на содержание и ремонт объектов благоустройства было выделено 32,6 млн. рублей. На содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения израсходовано 131,7 млн. рублей. На благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках программы "Формирование современной городской среды" было запланировано 49,5 млн. рублей. За счет этих средств было благоустроено 56 дворовых и одна общественная территория.

Депутат Карп Диденко поднял вопрос о реализации в Калуге второго этапа формирования платного парковочного пространства. Как оказалось, в настоящее время прорабатывается вопрос реализации второго этапа с привлечением частных инвесторов. Всю прибыль, полученную после реализации проекта, планируется направить на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

Председатель комитета Виктор Борсук предложил отказаться от привлечения внебюджетных источников финансирования и реализовать проект за счет средств муниципального бюджета.

- Средства, вложенные в реализацию второго этапа организации платного парковочного пространства, окупятся уже через полтора года даже в том случае, если городу потребуется привлечение кредитных ресурсов, - отметил Виктор Борсук, - для финансирования проекта необходимо порядка 30 миллионов рублей, но расширение зоны платной парковки позволит существенно улучшить транспортную ситуацию, снизить аварийность и пополнить городской бюджет, считаю, что нет никакой необходимости привлекать к решению этого вопроса частных инвесторов. Управлению городского хозяйства было выдано соответствующее протокольное поручение.

Первый заместитель городского головы - начальник управления городского хозяйства Алексей Волков представил депутатам информацию о планах по полному или частичному отказу от привлечения подрядных организаций к уборке города. В настоящее время порядка 30% территории города убирается силами муниципальных учреждений, 70% территории - коммерческими структурами. Для того чтобы полностью отказаться от привлечения подрядчиков к уборке города, муниципалитету дополнительно потребуется 103 единицы техники и расширение штата соответствующих муниципальных учреждений, также необходимо будет создать две базы и проработать вопросы логистики.

В текущем году на уборку Калуги было выделено порядка 500 миллионов рублей. По мнению Алексея Волкова, при сохранении текущих объемов финансирования, городские службы смогут самостоятельно осуществлять уборку. Как показала практика, муниципальные учреждения, такие как МБУ СМЭУ и "Калугаблагоустройство" выполняют работы более качественно, чем частные подрядчики. До 1 апреля конкретные предложения по совершенствованию системы уборки города будут вынесены на заседание комитета.