В Москве вручили главную просветительскую премию

В Москве, в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, вручили золотую медаль имени Льва Николаева. Эта награда вручается ежегодно за вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры.

Одним из награжденных стал физик, академик РАН, доктор физико-математических наук, научный руководитель института космических исследований РАН Лев Зеленый. Золотую медаль получил также книгоиздатель, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев. "Литература - основа нашей философии, нашего человеколюбия", - отметил он.

- За последние 20 лет выросло поколение, которое приучилось ходить на концерты классической музыки, - сказал пианист Денис Мацуев, получая награду. - Половина зала - молодые лица. Еще недавно трудно было представить, что такие проекты как "Синяя птица" будут собирать аудиторию в прайм-тайм.

Коллега и давний друг Льва Николаева Эдуард Сагалаев сказал, что для него это особенная награда, "теплая".

- Он успел за свою жизнь сделать столько, сколько не смогли бы, наверное, десятки других людей, - сказал Сагалаев. - У него колоссальная фильмография, такие грандиозные передачи как "Очевидное-невероятное", "Под знаком Пи"… Медалью Льва Николаева отмечены люди, которые составляют золотой фонд российской культуры.

Лауреатами Золотой медали также стали главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили.

Справка "РГ"

Награда учреждена Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с телекомпанией "Цивилизация" в память о просветителе, авторе и ведущем многих телевизионных программ и фильмов, члене Союза кинематографистов Льве Николаеве (он был редактором программ "Очевидное-невероятное", "Институт человека", первых телемостов СССР-США).