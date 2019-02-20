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20.02.2019 12:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье обрушилась кровля в школьной пристройке

Текст: Ирина Рыбникова
В Можайском городском округе Подмосковья обрушилась крыша пристройки к Тропаревской средней школе. В пристройке находилась столовая, в которой в момент обрушения детей не было.
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"Площадь обрушения составила 146 квадратных метров. Пострадавших нет, все дети эвакуированы", - заявил глава городского округа Можайск Дмитрий Абаренов. По его словам, школа, где произошло ЧП, построена в 1964 году, крышу в ней ремонтировали в 2014-м.

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В министерстве образования Московской области журналистам сообщили, что все ученики Тропаревской средней школы с завтрашнего дня будут посещать занятия в школе соседнего села Сокольниково. Автобус для поездок на уроки и обратно школьникам предоставят.

В настоящий момент на месте работает муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, выясняя причины обрушения.

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