В Подмосковье обрушилась кровля в школьной пристройке

В Можайском городском округе Подмосковья обрушилась крыша пристройки к Тропаревской средней школе. В пристройке находилась столовая, в которой в момент обрушения детей не было.

"Площадь обрушения составила 146 квадратных метров. Пострадавших нет, все дети эвакуированы", - заявил глава городского округа Можайск Дмитрий Абаренов. По его словам, школа, где произошло ЧП, построена в 1964 году, крышу в ней ремонтировали в 2014-м.

В министерстве образования Московской области журналистам сообщили, что все ученики Тропаревской средней школы с завтрашнего дня будут посещать занятия в школе соседнего села Сокольниково. Автобус для поездок на уроки и обратно школьникам предоставят.

В настоящий момент на месте работает муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, выясняя причины обрушения.