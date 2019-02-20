Посмотреть кинопремьеру, перекусить в недорогом ресторане, пройтись по магазинам, оставив на это время ребенка под присмотром аниматоров… Думаете, так могут провести выходной день только жители центра Москвы? Пока за редким исключением действительно так, но уже в этом году ситуация должна измениться. На окраинах столицы, где живет 80 процентов населения, на месте старых советских кинотеатров начнут открываться районные многофункциональные центры. Корреспондент "РГ" побывал в самом первом таком комплексе, который откроется весной.

Из стекла и бетона

Почему для создания новых районных центров выбрали старые здания кинотеатров? Лет 30-40 назад они сами выполняли такую функцию - были местом притяжения для всей округи. Там назначали свидания, проводили выходные всей семьей, встречались после школы с одноклассниками. Такая жизнь кипела и в кинотеатре "Ангара" на Чонгарском бульваре - он даже построен был как доминанта среди окружающих жилых домов. Прямо перед зданием - зеленая площадь Академика Вишневского с прудом, где и сейчас прогуливаются пенсионеры и мамочки с детьми. Местные жители из числа старожилов вспоминают, что в прежние годы в этот кинотеатр ходили со всего района, но в начале 2000-х он закрылся и простоял заброшенным около десяти лет.

"Старое здание мы полностью разобрали, поскольку оно устарело и морально, и физически, - рассказала "РГ" директор по аренде компании-инвестора Анастасия Шаркова. - На его месте возвели новую постройку, общая площадь выросла более чем вдвое, при этом внешние объемы практически не изменились. В новом здании будет четыре компактных кинозала, зона фуд-холла с небольшими авторскими ресторанами, всевозможные магазины и сервисы, а также площадки для лекций, мастер-классов, выставок и многого другого. Предусмотрена и подземная парковка".

Особенность обновленной "Ангары" - обилие света, который попадает сюда через панорамное остекление. На третьем этаже, например, у высоких окон поставят много столиков. А в центре зала будут работать кафе с открытой кухней - можно самому посмотреть, как готовят ваше блюдо. "Здесь не будет крупных сетей фастфуда и вывесок, которые встречаются в любом торговом центре - вместо них свои точки откроют гастроэнтузиасты, которые делают высокую кухню доступной. Поэтому вкусно поесть получится на тысячу рублей и даже меньше", - уверена Шаркова.

Предусмотрены в "Ангаре" книжный магазин, салоны связи и красоты, площадки для детей. На одной из них, например, дети смогут собирать большие конструкторы популярного бренда - помогать им в этом будут наставники. А родители в это время смогут отдать вещи в химчистку, перекусить в кафе, купить продукты и обновить гардероб.

Кафе на крыше

Еще одна особенность "Ангары" и других районных центров - большие летние веранды и эксплуатируемые кровли - на крышах обе­щают поставить много зелени в кадках, установить шезлонги и зонтики, проводить там небольшие концерты и другие активности. "На наших крышах жители смогут на свежем воздухе заниматься спортом, йогой, встречаться с друзьями или просто наслаждаться видами своего района", - говорит главный архитектор проекта Алексей Беляков. Все это должно помочь реализовать главную идею - сделать центры новыми точками притяжения для районов, жители которых пока зачастую вынуждены ехать за товарами и развлечениями в центр.

Управляющий партнер компании-инвестора Григорий Печерский говорит, что проекту реконструкции каждого кинотеатра предшествовали опросы местных жителей - у них спросили, чего именно им не хватает и какой формат хотелось бы увидеть в новом районном центре. Параллельно с этим велись и серьезные исследования рынков торговли и развлечений в прилегающих районах. "Если посмотреть на район "Ангары", то здесь практически нет ресторанов и других вариантов качественного досуга, - говорит Печерский. - Несмотря на это, в прошлом году на товары, услуги первой необходимости и развлечения здесь было потрачено 7,2 млрд рублей. Сумма, которую те же люди потратили в других районах Москвы на аналогичные категории, оказалась в разы больше - 33 млрд рублей". Печерский уверен, что по самым пессимистичным прогнозам годовой оборот "Ангары" после открытия составит 2,7 млрд рублей, а ее доля рынка составит минимум 36%.

Корреспондент "РГ" специально обошел район Чонгарского бульвара и убедился, что с торговлей и развлечениями здесь действительно не все гладко. Под них элементарно не хватает помещений - в основном кофейни, стоматологии, пивные магазины, адвокатские конторы и другие сервисы занимают первые этажи жилых зданий и жмутся поближе к станциям метро. А небольшие торговые центры устарели и больше напоминают крытые рынки.

160 новых залов

Все 39 кинотеатров город продал инвестору с условием - на трети площадей новых зданий должны сохраниться культурно-просветительская и социальная функции. Помимо лекториев, образовательных и развивающих центров для детей решать эту задачу будут и кинотеатры. Большие экраны появятся в 33 из 39 реконструируемых кинотеатров - всего предусмотрено 160 залов, по 4-5 штук на каждый центр.

Управлять ими будет компания CGV Russia - совместное предприятие пятой в мире киносети из Южной Кореи и российского инвестора. Планы у нее амбициозные - стать лидером среди сетей кинотеатров не только в Москве, но и России в целом, открыв 200 кинотеатров с 1600 экранами. Вместимость залов в районных центрах будет небольшой - около 100 мест, при этом оснастят их самым современным звуковым и проекционным оборудованием. "Мы предложим московскому зрителю уникальное с точки зрения соотношения "цена-качество" предложение: кино у дома и билет в кинозал бизнес-класса по доступной цене", - обещает Печерский.

Положение с кинотеатрами на окраинах Москвы сегодня схоже с ресторанами и кафе - если в центре города на 100 тысяч жителей приходится 16 кинозалов, то между ТТК и МКАД - в четыре раза меньше. Так что новые районные центры должны помочь переломить ситуацию и с кино.

В каждом центре помимо кинотеатра будут и супермаркеты - для них уже определены операторы, площадь магазинов составит от 740 до 1,8 тыс. "квадратов". "У нас практически в каждом здании также заложены функции, связанные с детским образованием, культурными секциями и кружками, - говорит Печерский. - Там, где есть необходимость и позволяют площади, будет предусмотрена возможность и занятий спортом", - заключил Печерский.

Предполагается, что основными посетителями центров станут жители прилегающих домов, поэтому подземные паркинги появятся далеко не в каждом объекте. Впрочем, располагаются они на окраинах, где нет проблем с парковкой на улицах.

Кстати



Всего в этом году планируется открыть минимум семь центров помимо "Ангары": "Орбита", "Рассвет", "Нева", "Эльбрус", "Высота", "Марс" и "Будапешт". Остальные распахнут свои двери до конца следующего года - их карту можно посмотреть на сайте adggroup.ru. Свои пожелания можно оставить каждому центру, что именно вы хотели бы видеть в его составе.