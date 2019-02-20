Из стекла и бетона
Почему для создания новых районных центров выбрали старые здания кинотеатров? Лет 30-40 назад они сами выполняли такую функцию - были местом притяжения для всей округи. Там назначали свидания, проводили выходные всей семьей, встречались после школы с одноклассниками. Такая жизнь кипела и в кинотеатре "Ангара" на Чонгарском бульваре - он даже построен был как доминанта среди окружающих жилых домов. Прямо перед зданием - зеленая площадь Академика Вишневского с прудом, где и сейчас прогуливаются пенсионеры и мамочки с детьми. Местные жители из числа старожилов вспоминают, что в прежние годы в этот кинотеатр ходили со всего района, но в начале 2000-х он закрылся и простоял заброшенным около десяти лет.
"Старое здание мы полностью разобрали, поскольку оно устарело и морально, и физически, - рассказала "РГ" директор по аренде компании-инвестора Анастасия Шаркова. - На его месте возвели новую постройку, общая площадь выросла более чем вдвое, при этом внешние объемы практически не изменились. В новом здании будет четыре компактных кинозала, зона фуд-холла с небольшими авторскими ресторанами, всевозможные магазины и сервисы, а также площадки для лекций, мастер-классов, выставок и многого другого. Предусмотрена и подземная парковка".
Особенность обновленной "Ангары" - обилие света, который попадает сюда через панорамное остекление. На третьем этаже, например, у высоких окон поставят много столиков. А в центре зала будут работать кафе с открытой кухней - можно самому посмотреть, как готовят ваше блюдо. "Здесь не будет крупных сетей фастфуда и вывесок, которые встречаются в любом торговом центре - вместо них свои точки откроют гастроэнтузиасты, которые делают высокую кухню доступной. Поэтому вкусно поесть получится на тысячу рублей и даже меньше", - уверена Шаркова.
Предусмотрены в "Ангаре" книжный магазин, салоны связи и красоты, площадки для детей. На одной из них, например, дети смогут собирать большие конструкторы популярного бренда - помогать им в этом будут наставники. А родители в это время смогут отдать вещи в химчистку, перекусить в кафе, купить продукты и обновить гардероб.
Кафе на крыше
Еще одна особенность "Ангары" и других районных центров - большие летние веранды и эксплуатируемые кровли - на крышах обещают поставить много зелени в кадках, установить шезлонги и зонтики, проводить там небольшие концерты и другие активности. "На наших крышах жители смогут на свежем воздухе заниматься спортом, йогой, встречаться с друзьями или просто наслаждаться видами своего района", - говорит главный архитектор проекта Алексей Беляков. Все это должно помочь реализовать главную идею - сделать центры новыми точками притяжения для районов, жители которых пока зачастую вынуждены ехать за товарами и развлечениями в центр.
Управляющий партнер компании-инвестора Григорий Печерский говорит, что проекту реконструкции каждого кинотеатра предшествовали опросы местных жителей - у них спросили, чего именно им не хватает и какой формат хотелось бы увидеть в новом районном центре. Параллельно с этим велись и серьезные исследования рынков торговли и развлечений в прилегающих районах. "Если посмотреть на район "Ангары", то здесь практически нет ресторанов и других вариантов качественного досуга, - говорит Печерский. - Несмотря на это, в прошлом году на товары, услуги первой необходимости и развлечения здесь было потрачено 7,2 млрд рублей. Сумма, которую те же люди потратили в других районах Москвы на аналогичные категории, оказалась в разы больше - 33 млрд рублей". Печерский уверен, что по самым пессимистичным прогнозам годовой оборот "Ангары" после открытия составит 2,7 млрд рублей, а ее доля рынка составит минимум 36%.
Корреспондент "РГ" специально обошел район Чонгарского бульвара и убедился, что с торговлей и развлечениями здесь действительно не все гладко. Под них элементарно не хватает помещений - в основном кофейни, стоматологии, пивные магазины, адвокатские конторы и другие сервисы занимают первые этажи жилых зданий и жмутся поближе к станциям метро. А небольшие торговые центры устарели и больше напоминают крытые рынки.
160 новых залов
Все 39 кинотеатров город продал инвестору с условием - на трети площадей новых зданий должны сохраниться культурно-просветительская и социальная функции. Помимо лекториев, образовательных и развивающих центров для детей решать эту задачу будут и кинотеатры. Большие экраны появятся в 33 из 39 реконструируемых кинотеатров - всего предусмотрено 160 залов, по 4-5 штук на каждый центр.
Управлять ими будет компания CGV Russia - совместное предприятие пятой в мире киносети из Южной Кореи и российского инвестора. Планы у нее амбициозные - стать лидером среди сетей кинотеатров не только в Москве, но и России в целом, открыв 200 кинотеатров с 1600 экранами. Вместимость залов в районных центрах будет небольшой - около 100 мест, при этом оснастят их самым современным звуковым и проекционным оборудованием. "Мы предложим московскому зрителю уникальное с точки зрения соотношения "цена-качество" предложение: кино у дома и билет в кинозал бизнес-класса по доступной цене", - обещает Печерский.
Положение с кинотеатрами на окраинах Москвы сегодня схоже с ресторанами и кафе - если в центре города на 100 тысяч жителей приходится 16 кинозалов, то между ТТК и МКАД - в четыре раза меньше. Так что новые районные центры должны помочь переломить ситуацию и с кино.
В каждом центре помимо кинотеатра будут и супермаркеты - для них уже определены операторы, площадь магазинов составит от 740 до 1,8 тыс. "квадратов". "У нас практически в каждом здании также заложены функции, связанные с детским образованием, культурными секциями и кружками, - говорит Печерский. - Там, где есть необходимость и позволяют площади, будет предусмотрена возможность и занятий спортом", - заключил Печерский.
Предполагается, что основными посетителями центров станут жители прилегающих домов, поэтому подземные паркинги появятся далеко не в каждом объекте. Впрочем, располагаются они на окраинах, где нет проблем с парковкой на улицах.
Кстати
Всего в этом году планируется открыть минимум семь центров помимо "Ангары": "Орбита", "Рассвет", "Нева", "Эльбрус", "Высота", "Марс" и "Будапешт". Остальные распахнут свои двери до конца следующего года - их карту можно посмотреть на сайте adggroup.ru. Свои пожелания можно оставить каждому центру, что именно вы хотели бы видеть в его составе.