В Тамбовской области будут добывать титан и цирконий

Тамбовская область готовится к реализации крупного инвестиционного проекта по добыче полезных ископаемых. Речь о месторождении титан-циркониевых песков "Центральное" в Рассказовском районе. По запасам циркония оно занимает первое место в Европе и третье - в мире.

Месторождение циркон-рутил-ильменитовых песков под Тамбовом было открыто в 1959 году. Оно является крупнейшей в мире россыпной залежью ценных металлов. Рудный пласт толщиной от 1 до 15 метров проходит горизонтально, разрабатывать его планируется открытым способом. По данным последних исследований, запасы титана в "Центральном" могут оказаться больше, чем предполагалось ранее.

- В последнее время проводилась переоценка месторождения, но не геологическая, а скорее экономическая: советские цены приводили в соответствие с нынешними реалиями. Получилось заманчиво. Оба металла в России дефицитны и весьма востребованы. Плюс циркония там много. Поэтому для компании, владеющей современными технологиями обогащения руды и готовой мириться с отсутствием инфраструктуры - на Тамбовщине добычей полезных ископаемых никогда всерьез не занимались, - "Центральное" может оказаться весьма перспективным активом, - считает директор НИИ геологии воронежского госуниверситета Константин Савко.