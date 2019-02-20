Вертолет забрал двоих детей после крупного ДТП в Москве

На северо-западе Москвы в крупном ДТП пострадали двое детей и одна женщина.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичной ГИБДД, в 15:40 на улице Твардовского, 25 столкнулись Lexus и Mazda. Травмы получили три человека, еще одного осматривают медики. У пассажирок одного из авто - серьезные ранения, ее доставили в больницу.

На место ДТП прибыл санитарный вертолет. По данным пресс-службы департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности, по воздуху в одну из городских больниц доставили пострадавших мальчика и девочку. В полете их сопровождает медицинская бригада.