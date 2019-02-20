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20.02.2019 04:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Аномально теплая погода побила температурные рекорды в городах ДФО

Текст: Анна Бондаренко

Вчера до некоторых регионов Дальнего Востока дотянулся азиатский антициклон, благодаря которому погода в Приморье, Приамурье, Еврейской автономной области и на большей части территории Хабаровского края была солнечной и очень теплой, сообщает пресс-служба Примгидромета.

По данным синоптиков, днем воздух прогревался до +1…+7°C, что выше климатической нормы на 6-9 градусов. Кроме того, в некоторых городах были перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха. Так, во Владивостоке были отмечены +4,0°C, которые побили рекорд этого дня 20-летней давности. В 1999 году столбики термометров поднимались до +2,2°C.

Фото: iStock
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1949 года

Кроме того, побиты были сразу три температурных рекорда этого дня 1998 года. Так, 21 год назад в Благовещенске было "плюс" 0,5, в Хабаровске "минус" 3,2, в поселке Пограничный Приморского края "плюс" 4.5. Вчера в этих населенных пунктах везде была зафиксирована плюсовая температура: 2 градуса, 1,2 и +7,1 градус соответственно.

Как отмечают в Примгидромете, такая синоптическая ситуация в регионе продержится и в ближайшие дни, существенных осадков на большей части территории не ожидается, а температура продолжит подниматься, так что не исключены новые рекорды.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Приморский край Владивосток ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Амурская область Благовещенск ДФО Еврейская АО
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