Аномально теплая погода побила температурные рекорды в городах ДФО

Вчера до некоторых регионов Дальнего Востока дотянулся азиатский антициклон, благодаря которому погода в Приморье, Приамурье, Еврейской автономной области и на большей части территории Хабаровского края была солнечной и очень теплой, сообщает пресс-служба Примгидромета.

По данным синоптиков, днем воздух прогревался до +1…+7°C, что выше климатической нормы на 6-9 градусов. Кроме того, в некоторых городах были перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха. Так, во Владивостоке были отмечены +4,0°C, которые побили рекорд этого дня 20-летней давности. В 1999 году столбики термометров поднимались до +2,2°C.

Кроме того, побиты были сразу три температурных рекорда этого дня 1998 года. Так, 21 год назад в Благовещенске было "плюс" 0,5, в Хабаровске "минус" 3,2, в поселке Пограничный Приморского края "плюс" 4.5. Вчера в этих населенных пунктах везде была зафиксирована плюсовая температура: 2 градуса, 1,2 и +7,1 градус соответственно.

Как отмечают в Примгидромете, такая синоптическая ситуация в регионе продержится и в ближайшие дни, существенных осадков на большей части территории не ожидается, а температура продолжит подниматься, так что не исключены новые рекорды.