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20.02.2019 17:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Терпуг без посредников

Цены на сахалинскую рыбу снизились
Текст: Юлия Гарднер (Южно-Сахалинск)
В островном регионе выросло потребление горбуши, наваги, корюшки, камбалы, трески и терпуга. Это произошло благодаря программе "Доступная рыба", которая реализуется в Сахалинской области уже несколько лет.
Сахалинская рыба меняет маршрут: она попадает прямо в магазины, минуя цепочку посредников. Фото: Анатолий Медведь Сахалинская рыба меняет маршрут: она попадает прямо в магазины, минуя цепочку посредников. Фото: Анатолий Медведь
Сахалинская рыба меняет маршрут: она попадает прямо в магазины, минуя цепочку посредников. Фото: Анатолий Медведь

Проект предполагает прямые поставки продукции по соглашениям между рыбодобывающими компаниями и предприятиями розничной торговли. Его участниками стали 69 предприятий рыбной отрасли и 280 торговых компаний. Цены в этих магазинах на 11-37 процентов ниже, чем в обычных.

- Запущена новая схема поставок продукции от производителей в торговые точки - по прямым договорам, минуя посредников, либо через распределительные центры, - рассказала министр торговли и продовольствия региона Инна Павленко.

Фото: Марина Волосевич
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Именно посредники завышают стоимость товара. Да так, что морепродукты в регионе, где они добываются, зачастую стоят дороже, чем в западной части страны.

- Проблема системная. Если бы регионам дали возможность самим определять правила рыболовства и условия добычи биоресурсов… Рынок сахалинский небольшой, на морепродукты хороший спрос. Этим пользуются коммерсанты, делающие большие накрутки на товар. А, например, в Москве рынок большой, конкуренция высокая, поэтому некоторые виды деликатесов там дешевле, - объясняет руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Теперь доступная рыбопродукция попадает к потребителю через оптово-распределительный центр в Южно-Сахалинске, фирменные магазины или к торговым предприятиям благодаря прямым договорам поставки. В оптово-распределительном центре установлены шесть холодильников, в общей сложности вмещающих в себя до одной тысячи тонн продукции. Такой объем позволяет создавать большие запасы и сохранять их до поступления в магазин.

Три года назад килограмм камбалы стоил 150 рублей, сейчас -101 рубль. Цена трески уменьшилась с 280 до 207 рублей

А вот в отдаленных от островного центра районах - Охинском, Макаровском, Углегорском, Александровск-Сахалинском, Поронайском городских округах, на Курильских островах - заключают прямые договоры с рыбодобывающими предприятиями. Так удобнее.

Фото: REUTERS
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- Это дает возможность довести рыбу до покупателя по доступным ценам. Оптово-распределительный центр применяет наценку до восьми процентов, предприятия розничной торговли - до 15 процентов, - отметила заместитель министра торговли и продовольствия области Наталия Розанова.

В результате некоторые виды морской продукции на островах действительно подешевели. К примеру, три года назад килограмм камбалы стоил 150 рублей, сейчас -101 рубль. Цена трески уменьшилась с 280 до 207 рублей.

Жители Сахалинской области снижение цен заметили, но связали это отнюдь не с действием программы.

- Навага подешевела, но за счет того, что сейчас сезон этой рыбы. Раньше была цена сто рублей за килограмм, сейчас уже - 60 рублей, потому что косяк к берегам большой подошел и уловы очень хорошие. Это логичное удешевление, - поделилась с "РГ" жительница Корсакова Татьяна Коновалова.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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