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20.02.2019 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на трассе Иркутск-Чита

Текст: Дина Непомнящая

На федеральной дороге Иркутск-Чита около трех часов дня 20 февраля столкнулись легковой автомобиль Toyota Camry и грузовик Scania. В результате аварии погибли 32-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки и три пассажира, в том числе двое детей.

По данным пресс-службы УМВД России по Забайкальскому краю, аварию спровоцировала Toyota. Водитель не справилась с управлением, и автомобиль вынесло на встречную полосу.

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Еще один пассажир госпитализирован в больницу. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

Личности и возраст всех участников аварии устанавливаются.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, следственно-оперативная группа ОМВД России по Хилокскому району, сотрудники заинтересованных ведомств.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита
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