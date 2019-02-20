Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на трассе Иркутск-Чита

На федеральной дороге Иркутск-Чита около трех часов дня 20 февраля столкнулись легковой автомобиль Toyota Camry и грузовик Scania. В результате аварии погибли 32-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки и три пассажира, в том числе двое детей.

По данным пресс-службы УМВД России по Забайкальскому краю, аварию спровоцировала Toyota. Водитель не справилась с управлением, и автомобиль вынесло на встречную полосу.

Еще один пассажир госпитализирован в больницу. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

Личности и возраст всех участников аварии устанавливаются.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, следственно-оперативная группа ОМВД России по Хилокскому району, сотрудники заинтересованных ведомств.