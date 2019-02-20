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20.02.2019 10:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Моряки ТОФ продемонстрировали знание отечественной военной истории

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба ВВО по ТОФ Фото: Пресс-служба ВВО по ТОФ
Фото: Пресс-служба ВВО по ТОФ

Военно-исторический диктант, посвященный наступающему Дню защитника Отечества, написали моряки Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке.

"В культурно-патриотической акции приняли участие порядка двух тысяч военнослужащих, которые смогли проверить свои знания по отечественной военной истории", - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Фото: Калужская городская Дума
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Диктант писали на 20 площадках. Одной из них стал Гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсер "Варяг". Там свою эрудицию смогли показать офицеры управления флота, соединения надводных кораблей, экипаж флагмана флота, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, нахимовцы и юнармейцы.

Дать ответы нужно было на 30 вопросов. На это отводилось пол часа. После того, как работы были сданы, военным вручили сертификаты участников военно-исторического диктанта.

Результаты можно будет посмотреть позже по личному уникальному идентификационному номеру.

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