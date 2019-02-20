На даче под Хабаровском взорвался газ, пострадали двое

Два человека пострадали при пожаре и хлопке газа в деревянном доме, расположенном в садовом товариществе "Осинка" в районе села Корсаково под Хабаровском.

Информация о возгорании поступила к огнеборцам в 4:29 утра. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили, что горит двухэтажный частный дом. Быстрому распространению огня способствовало то, что внутри взорвался газовый баллон. Из-за хлопка рухнула крыша дома.

"До прибытия пожарных самостоятельно из горящего дома эвакуировались две женщины. По предварительным данным, одна из них получила ожоги рук, вторая - перелом ноги", - сообщает краевое ГУ МЧС.

Огонь потушили к восьми часам утра. Он уничтожил 150 квадратных метров жилья.

Причины возгорания устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС.