На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 3,6 км

Столб пепла высотой до 3,6 километра над уровнем моря выбросил днем 20 февраля вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир.

Как сообщили "Интерфаксу" специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф пепла растянулся на пять километров к востоку от исполина.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.