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20.02.2019 06:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Терроризировавший жителей Хабаровского края тигр скрылся в тайге

Текст: Юлия Гарднер

Нападавший на собак в Хабаровском крае тигр ушел в тайгу. Хищник с января держал в страхе жителей поселков Нанайского и Хабаровского районов, утаскивая свободно бегающих по улицам псов.

Специалисты опровергли слухи о массовом нашествии тигров в Приморье

На его отлов было выдано разрешение, расставлены ловушки, но краснокнижный зверь внезапно исчез.

- Тигр не появляется уже неделю. Что этому способствовало, неизвестно, - рассказал РИА Новости начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства регионального минприроды Юрий Колпак.

По его словам, собаки продолжают бегать по территориям сел. Местные жители игнорируют рекомендации министерства закрывать их в вольерах.

Тем не менее охотоведы продолжают наблюдение в Нанайском районе.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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