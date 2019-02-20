Терроризировавший жителей Хабаровского края тигр скрылся в тайге

Нападавший на собак в Хабаровском крае тигр ушел в тайгу. Хищник с января держал в страхе жителей поселков Нанайского и Хабаровского районов, утаскивая свободно бегающих по улицам псов.

На его отлов было выдано разрешение, расставлены ловушки, но краснокнижный зверь внезапно исчез.

- Тигр не появляется уже неделю. Что этому способствовало, неизвестно, - рассказал РИА Новости начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства регионального минприроды Юрий Колпак.

По его словам, собаки продолжают бегать по территориям сел. Местные жители игнорируют рекомендации министерства закрывать их в вольерах.

Тем не менее охотоведы продолжают наблюдение в Нанайском районе.