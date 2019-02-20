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20.02.2019 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии на месторождении газа произошла утечка метанола

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии на Средневилюйском газоконденсатном месторождении в поселке Кызыл-Сыр произошла утечка метанола, сообщила в среду пресс-служба Минэкологии республики.

Фото: depositphotos.com
В Якутии загорелся магистральный газопровод

Получив информацию об утечке, Вилюйская инспекция государственного экологического надзора провела обследование трассы метанолопровода с отбором проб. В ходе рейда были обнаружены "следы разлива неизвестного вещества, предположительно метанола", говорится в сообщении.

Разработкой месторождения, с которого газ поступает в Якутск и десятки других населенных пунктов, занимается компания "ЯТЭК". Ее представители пояснили экологам, что утечка, вероятнее всего, произошла из-за негерметичности технологического трубопровода, идущего от скважин.

Материалы дела готовятся для передачи по подведомственности в региональное управление Росприроднадзора.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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