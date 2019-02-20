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20.02.2019 11:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье защищавшие своих детей родители избили пятиклассника

Текст: Ольга Журман

Департамент науки и образования администрации Приморского края и прокуратура Приморья начали проверку инцидента в городе Большой Камень. Там несколько родителей в школьном туалете избили или как-то иначе проучили пятиклассника за то, что он систематически издевался над их детьми.

СК проверит факт издевательства над второклассником в школе Смоленска

По информаци агентства "Интерфакс", ЧП произошло утром 20 февраля. О состоянии ребенка ничего не сообщается. Но известно, что родители школьников несколько раз просили местную полицию и администрацию школы оградить их детей от хулиганских выходок пятиклассника. Он как-то ударил одноклассницу в живот, девочка оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезенки. Школьник якобы приходит на занятия с ножом, портит вещи детей, устраивает драки. Родители проблемного ребенка лишены родительских прав, он воспитывается бабушкой.

Как заявила "РГ" помощник прокурора края Елена Телегина, сразу после произошедшего для выяснения всех обстоятельств в школу выехал межрайонный прокурор.

- Надзорное ведомство проверит непосредственно деятельность образовательного учреждения в части организации профилактической работы с учащимися, - отметила Телегина.

 

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