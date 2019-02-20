Центр поддержки экспорта Мордовии вошел в десятку лучших в РФ

Новости

Путин назвал срок спуска на воду подлодки-носителя "Посейдона" 14:15
Названы главные претенденты на роль Джеймса Бонда 14:09
Kia показала Ceed повышенной проходимости 14:07
В Омске отказались от строительства метрополитена 14:00
Вышел трейлер "Сувенира" с Тильдой Суинтон и ее дочерью 13:59
Боевой лазер "Пересвет" поставят на боевое дежурство 13:52
В Шри-Ланке найдены 45-тысячелетние следы охоты людей на обезьян 13:50
СМИ: В Москве избили Виталия Абдулова за попытку выгнать проституток 13:48
Владимир Путин поручил создать новые научно-образовательные центры 13:48
Путин призвал пересмотреть поводы для заключения под стражу предпринимателей 13:45
Путин: Почти половина дел против предпринимателей не доходит до суда 13:37
В Башкирии заметили закупку питания в детсад на 459 млрд рублей 13:36
Владимир Путин поручил сформировать Национальный космический центр 13:34
В Сочи врачи вылечили пациентку с переломом шейного позвонка 13:32
Американских морпехов готовят к большой войне 13:30
Онлайн-трансляция Послания президента Федеральному Собранию 13:30
Под Красноярском при пожаре погибли мужчина и ребенок 13:22
Вандалы в США осквернили памятник по мотивам всемирно известного фото 13:20
Рогозин назвал отношения "Роскосмоса" и НАСА рабочими 13:15
СМИ узнали о возможном увольнении главы национальной разведки США 13:08
Путин распорядился создать бренд экологически чистой продукции 13:08
Омский аэропорт вынесут за черту города 13:05
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии 12:59
Путин: В паллиативной помощи нуждаются до 800 тысяч человек 12:57
Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 13:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Центр поддержки экспорта Мордовии вошел в десятку лучших в РФ

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Центр поддержки экспорта Республик Мордовия (ЦПЭ РМ) вошел в десятку лучших в России: по итогам 2018 года ему удалось подняться на 12 позиций.
В последние годы Мордовия уверенно наращивает несырьевой экспорт. Фото: Николай Гагарин В последние годы Мордовия уверенно наращивает несырьевой экспорт. Фото: Николай Гагарин
В последние годы Мордовия уверенно наращивает несырьевой экспорт. Фото: Николай Гагарин

В исследования Российского экспортного центра принял участие 61 субъект страны. В основу было положено достижение ключевых показателей эффективности.

- За прошлый год Центром поддержки экспорта РМ было организовано участие предприятий Мордовии в пяти бизнес-миссиях за рубеж, четырех международных выставках, были проведены семинары по тематике ВЭД, - рассказали в Агентстве инновационного развития (АИР) РМ. - При содействии центра 21 компания получила консультационные услуги, были модернизированы сайты на иностранных языках, проведены маркетинговые исследования, оказано содействие в поиске и подборе иностранного бизнес-партнера.

Фото: Николай Гагарин
К 2024 году Мордовия вдвое нарастит экспорт промышленной продукции

Поддержку Центра в минувшем году получили 196 организаций. Девять из них стали лауреатами регионального конкурса "Лучший экспортер" среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2019-м ЦПЭ РМ планирует реализовать ряд новых масштабных проектов. Так, весной стартует проект "Школа экспортера", где сертифицированные тренеры Российского экспортного центра будут обучать предпринимателей основам экспортной деятельности.

- Запланирован запуск акселерационной программы, где эксперты-практики совместно с потенциальными экспортерами будут работать над выводом компаний на международные рынки, - поделились в АИР РМ. -  Будем увеличивать количество бизнес-миссий, международных выставок для субъектов малого и среднего предпринимательства Мордовии.

Справка "РГ"

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия (ЦПЭ РМ) был создан министерством промышленности, науки и новых технологий РМ в декабре 2016 года в качестве структурного подразделения АИР РМ для оказания поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в регионе.

Экономика Бизнес Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам
В Совфеде назвали выдумкой слова Порошенко о выносе погибших с Майдана
Лавров: США поставили под угрозу договоренности по ядерной программе Ирана
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны