Центр поддержки экспорта Мордовии вошел в десятку лучших в РФ

Центр поддержки экспорта Республик Мордовия (ЦПЭ РМ) вошел в десятку лучших в России: по итогам 2018 года ему удалось подняться на 12 позиций.

В исследования Российского экспортного центра принял участие 61 субъект страны. В основу было положено достижение ключевых показателей эффективности.

- За прошлый год Центром поддержки экспорта РМ было организовано участие предприятий Мордовии в пяти бизнес-миссиях за рубеж, четырех международных выставках, были проведены семинары по тематике ВЭД, - рассказали в Агентстве инновационного развития (АИР) РМ. - При содействии центра 21 компания получила консультационные услуги, были модернизированы сайты на иностранных языках, проведены маркетинговые исследования, оказано содействие в поиске и подборе иностранного бизнес-партнера.

Поддержку Центра в минувшем году получили 196 организаций. Девять из них стали лауреатами регионального конкурса "Лучший экспортер" среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2019-м ЦПЭ РМ планирует реализовать ряд новых масштабных проектов. Так, весной стартует проект "Школа экспортера", где сертифицированные тренеры Российского экспортного центра будут обучать предпринимателей основам экспортной деятельности.

- Запланирован запуск акселерационной программы, где эксперты-практики совместно с потенциальными экспортерами будут работать над выводом компаний на международные рынки, - поделились в АИР РМ. - Будем увеличивать количество бизнес-миссий, международных выставок для субъектов малого и среднего предпринимательства Мордовии.

Справка "РГ"

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия (ЦПЭ РМ) был создан министерством промышленности, науки и новых технологий РМ в декабре 2016 года в качестве структурного подразделения АИР РМ для оказания поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в регионе.