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20.02.2019 16:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские ученые предложили новый способ диагностики рака

Текст: Ксения Колесникова

Ученые Самарского университета (вуз-участник проекта 5-100) разрабатывают миниатюрный прибор для ранней диагностики рака и других нарушений. Внутри аппарата планируется установить микрочип размером 20 на 20 мм, который сможет отследить сразу несколько биомаркеров в капле крови человека. "Поймать", к примеру, рак легкого на ранней стадии или отравление токсичными веществами. Более простые операции - измерить уровень глюкозы - тоже будут доступны.

Фото: iStock
Назван увеличивающий риск развития онкологии продукт

- Мы сможем "отловить" нежелательные элементы в организме, когда они только-только начинают свою активность. Раньше подобное оборудование занимало огромные лаборатории, - говорит доцент кафедры химии Самарского университета Владимир Платонов. - Наш прибор размером с мобильный телефон будет недорогим. Врач скорой помощи сможет принести его хоть в кармане, и за пару минут не только провести сложное лабораторное исследование, но и мгновенно получить результат.

Вся "фишка" устройства - в сочетании лазерных технологий с аналитической химией. Если схематично  - каплю крови чип "подсвечивает" лазером, и так как в кровь добавляются наночастицы, ученые могут точно исследовать ее химический состав благодаря методам спектрального анализа. По словам разработчиков, "лаборатория на чипе" - это тот самый метод скрининга - точный, быстрый и дешевый, который так необходим врачам-онкологам. Его можно будет использовать и в поликлиниках, и на выезде.

Проект реализуется совместно с врачами Самарского областного клинического онкологического диспансера. Уже создана экспериментальная установка, на основе которой планируется разработать целую серию приборов для диагностики разных заболеваний.

Как онкобольным вредит отсутствие психологической помощи

- Сейчас врачи вынуждены идти на риск, извлекая кусочек ткани для исследования. На поздних стадиях заболевания это может вызвать крайне нежелательные последствия, вплоть до метастаз, поэтому один из современных трендов -  жидкостная биопсия, - говорит доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко. -  Чего хотят врачи в идеале? Взять капельку слюны, проанализировать ее и понять, что с человеком творится. То есть получить точную информацию без малейшего вреда для человека. Понятно, что такой анализ по одной лишь слюне провести очень сложно, а вот если говорить о крови - гораздо реальнее. Дело в том, что опухоли требуется большее питание, чем соседней ткани, поэтому зачастую она выбрасывает в кровь определенные вещества. Классическими оптическими методами "поймать” их невозможно. Здесь-то и пригодится соединение методов аналитической химии и спектроскопии. Это настолько мощный инструмент, что им можно обнаружить даже одну-единственную молекулу, и понять, что она собой представляет. И если в организме появилась хотя бы одна раковая клетка, она неминуемо выделит определенный маркер в кровь, и это можно будет отследить.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Онкология: как победить рак
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